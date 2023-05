Waarom de Tesla Cybertruck voor de zoveelste keer veel mensen teleurstelt

Tesla onthulde al in 2019 de futuristisch gelijnde Tesla Cybertruck. Na meerdere marktaankondigingen die telkens op teleurstellingen uitliepen, lijkt de marktintroductie nu echt nabij. Maar een volgende teleurstelling ligt op de loer ...

Tijdens de onthulling van de Cybertruck van Tesla was het onduidelijk of het om een conceptmodel of een daadwerkelijk productiemodel ging, zo opvallend was het design van de pick-up. Volgens CEO Elon Musk ging de Cybertruck er echt komen, en wel een jaar na zijn publieke debuut. Wat volgde was meerdere jaren van uitstellen en teleurstellingen rondom de Cybertruck.

Weten wanneer de Tesla Cybertruck écht op de markt komt?

Overweldigende belangstelling

Het lijkt nu zeker dat de Cybertruck daadwerkelijk op de markt komt, aldus elektrek.co. Topman Musk heeft aangekondigd dat Tesla eind september 2023 een evenement houdt rondom de eerste leveringen van de pick-up. En hoewel de Tesla Cybertruck door zijn smaakgevoelige design een polariserende auto is, lijken veel mensen te wachten op deze leveringen. Maar liefst 1,5 miljoen mensen schreven zich in voor de wachtlijst. Nu was het inschrijfgeld van 100 dollar niet heel hoog, maar het toont wel aan dat er veel belangstelling is.

Volgende teleurstelling

De belangstellenden die na het goede nieuws van de marktintroductie in september 2023 hopen op een snelle levering van hun Cybertruck komen echter bedrogen uit. Tijdens een persconferentie tempert Elon Musk hun verwachtingen: “De productie zal plaatsvinden in een S-curve. Dat wil zeggen dat de productie eerst minimaal zal zijn, waarna het tempo wordt opgevoerd. Het is afhankelijk van de vraag, maar we verwachten een productie van 250.000 Cybertrucks per jaar.”

Dit productieaantal lijkt niet genoeg om alle belangstellenden voor de Cybertruck te verzekeren van hun eigen exemplaar.

Tesla Cybertruck (2023) prijs

Hoeveel belangstellenden moeten neerleggen voor hun Cybertruck is onbekend. Musk deed ooit de belofte dat de instapper voor 40.000 dollar (36.700 euro) op de markt zou komen. Inmiddels is dit bedrag opgelopen naar 50.000 dollar (48.750 euro), al heeft Tesla dat nog niet officieel bevestigd. Tijdens de persconferentie geeft de CEO van Tesla aan dat het erg lastig gaat worden om de Cybertruck betaalbaar te maken. De prijs is dus het volgende aspect wat potentiële kopers kan gaan teleurstellen.

Wanneer zien we de Cybertruck in Nederland?

De Cybertruck zal dus richting het einde van dit jaar geleverd worden in de Verenigde Staten. Naar verwachting gaat het nog wel even duren voordat we ook in Europa het gevaarte op de weg gaan tegenkomen. Dit zal op zijn vroegst begin volgend jaar zijn, al moet je - met al de teleurstellingen van de Cybertruck in het achterhoofd - er niet raar van opkijken als dit 2025 wordt …