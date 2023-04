Nieuwe elektrische Mini Cooper (2023): eindelijk een serieuze actieradius

Hier rijdt de nieuwe elektrische Mini Cooper (2023) in vol ornaat. We zien een herkenbare vorm met enkele vernieuwde kenmerken. Maar de belangrijkste verandering zit onderhuids.

Deze blauwe Mini Cooper EV werd gespot in het centrum van Los Angeles, waar de auto zonder camouflage opdook. We zien het herkenbare Mini-silhouet. De koplampen hebben de bekende ovale vorm maar herbergen twee nieuwe horizontale lichtunits. De voorkant is verder wat gladder en minder agressief gevormd.

Aan de achterkant spotten we een grotere verandering. De achterlichten zijn een stuk kleiner en driehoekig van vorm. Wel zien we de bekende Union Jack terugkomen. De lichten zijn verbonden door een zwarte balk, waarop geheel volgens de mode de modelnaam uitgeschreven staat. Uiteraard ontbreekt de uitlaatpijp bij deze EV.

Ook onderhuids aangepakt

De nieuwe elektrische Mini Cooper SE krijgt ook onderhuids een upgrade. Het accupakket is vergroot naar 40 kWh. Eerder moest de Mini Electric het nog doen met 32,6 kWh, waarvan maar 28,9 kWh bruikbaar was. We verwachten dus dat je met de nieuwe Mini Cooper een stuk verder komt dan de door ons gemeten 203 kilometer in de oude.

Nog verder kom je met de elektrische Mini Cooper S, de performance-versie van de nieuwe hatchback. Deze wordt naar verwachting geleverd met een accupakket van 54 kWh. Aan dit accupakket wordt een WLTP-actieradius van ruim 400 kilometer gehangen. Een maand geleden liet het Britse Autocar al weten dat de nieuwe Mini een langere wielbasis zal hebben dan zijn voorganger, maar wel ongeveer even lang (3,8 meter) wordt.

Samenwerking BMW en Great Wall

De Mini Cooper SE staat op een volledig nieuw platform dat is ontwikkeld door BMW in samenwerking met het Chinese Great Wall. Laatstgenoemde neemt de productie in China voor zijn rekening. De Mini Coopers die in China in productie gaan zijn zowel voor de lokale markt als voor export bedoeld. De aankondiging van het nieuwe Mini-model wordt nog dit jaar verwacht, de productie en levering volgen in 2024.