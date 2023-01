Tesla Cybertruck gaat eind 2023 in productie ... Nee, maar nu echt (en hij wordt nog duurder ook)

Eerst zou de Tesla Cybertruck in 2020 op de markt komen, toen in 2021, toen in 2022 en nu eind dit jaar. Waarom zou Tesla deze keer wel de waarheid spreken?



Geen model dat de gemoederen zo bezighoudt als de Tesla Cybertruck. Ruim drie jaar geleden, in oktober 2019, werd hij gepresenteerd. Was het een grap, of zou het gevaarte in productie gaan? Velen dachten het eerste, maar Elon Musk beweerde glashard dat de auto echt zou gaan komen. Alleen hoorden we sindsdien nog maar bar weinig concrete plannen.



Cybertruck design wordt anders



Nu is er toch weer een sprankje hoop dat de Tesla Cybertruck er gaat komen. Deze keer is het niet Elon Musk die de blije boodschap verkondigt, maar Tesla-hoofdontwerper Franz von Holzhausen. Hij zei in de Amerikaanse Ride the Lightning-podcast dat de Cybertruck eind 2023 in productie gaat. En nu echt. Als oorzaken voor de dikke vertraging noemt Von Holzhausen de coronapandemie en de problemen met toeleveranciers waarmee alle automerken kampen.

Alleen wordt de Cybertruck vanwege veiligheidseisen lang niet zo spectaculair als de foto's beloven. Zo zal het uiteindelijke model ronder worden. Ook dat kon je op je klompen aanvoelen. Vanaf het begin voorspellen experts dat de Cybertruck met geen mogelijkheid een (Europese) typegoedkeuring zou krijgen. Met name de voetgangersveiligheid zou in het geding zijn.



Prijs Tesla Cybertruck wordt veel hoger

En nu we het toch over de geschonden beloften van Elon Musk hebben. Hij beloofde dat de Tesla Cybertruck in de Verenigde Staten een basisprijs zou krijgen van 40.000 dollar (36.700 euro). Inmiddels is dit bedrag opgelopen naar 50.000 dollar (48.750 euro), al heeft Tesla dat nog niet officieel bevestigd. Naar Europese maatstaven zou dat overigens nog altijd goedkoop zijn voor een elektrische pick-up. Volgens Tesla staan minstens 1,25 miljoen mensen op de wachtlijst voor een Cybertruck. Maar dat zegt niks, want voor 100 euro kreeg je al een vrijblijvende reservering.



Cybertruck specs



Het basismodel met achterwielaandrijving heeft een actieradius van 400 kilometer. Een stapje hoger staat de Cybertruck met 4WD en 480 kilometer rijbereik. Maar de ultieme Tesla Cybertruck is de variant met vier elektromotoren, die de sprint van 0 naar 100 km/h in minder dan 3 seconden afraffelt. Tegelijk zegt Tesla dat het topmodel 800 kilometer ver komt op één acculading.



Naar de Nederlandse prijs is het nog gissen. Het is bovendien zeer onwaarschijnlijk dat de Tesla Cybertruck in 2023 al in Europa verkocht wordt. Dat wordt op z'n vroegst in het eerste kwartaal van 2024. En zelfs dat is een zeer optimistische schatting.