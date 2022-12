Nederlandse Lightyear 0 in productie: waarom precies 946 auto's worden gebouwd en 4 andere weetjes

Eindelijk ging in Finland de Lightyear 0 in productie. Hij rijdt op zonne-energie. Betekent dit dat je er in de winter niet mee kunt rijden? Neêrlands trots in vijf weetjes.

1. De Lightyear 0 wordt gebouwd in Uusikaupunki

Uusikaupunki? Nooit van gehoord! Hebben we niet opgelet bij topografie? Ligt dit tussen Almere en Lelystad? Is het een recent ontdekt Waddeneiland? Nee, de Lightyear 0 mag dan in Nederland bedacht zijn, hij wordt gebouwd in de Finse fabriek waar ooit Saabs werden gebouwd.

De Valmet Automotive-fabriek in Finland zal in eerste instantie één auto per week produceren, voordat de productie in het eerste kwartaal van 2023 geleidelijk wordt opgevoerd. De zonnepanelen komen dan weer uit Venray. Dat ligt niet in Finland, maar in Limburg.

2. Van de Lightyear 0 worden maar 964 exemplaren gebouwd

De prijs van de Lightyear 0 is 250.000 euro. Er worden 946 stuks gebouwd. Dat lijkt een raar aantal, maar een lichtjaar is gelijk aan 9,46 biljoen kilometer. Weet je dat ook weer … Nog dit jaar worden de eerste auto's aan de klanten geleverd.



3. De Lightyear 0 is de eerste in serie gebouwde auto op zonne-energie

Van de techniek van de Lightyear 0 gaat je Nederlandse hart sneller kloppen dan van het Nederlands Elftal. De Lightyear heeft vier elektromotoren, gaat van 0-100 in 10 seconden en heeft een topsnelheid van 160 km/h. Vooral het koppel is buitenaards: 1720 Nm. Maar het spannendst is natuurlijk dat-ie op zonne-energie rijdt.



4. De Lightyear 0 heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer

Puur op zonne-energie zou de Lightyear 70 kilometer ver moeten komen. Maar dan moet het wel zomer zijn, zonder een wolkje aan de lucht. Hoe moet dat dan op een regenachtige winterdag? Dankzij de elektromotoren en het batterijpakket van 60 kWh kun je dan toch gewoon op pad en is de actieradius van de Lightyear 625 kilometer. Gaan we terug naar die extreem zonnige dagen, dan zou je zelfs meer dan 1000 kilometer ver komen tot je weer moet laden.

5. De Lightyear 0 is extreem gestroomlijnd

Met een luchtweerstandscoëfficiënt (Cw-waarde) van 0,175 is de Lightyear 0 naar eigen zeggen de meest aerodynamische auto ooit. Het is in elk geval beter dan de Lucid Air (0,197), de Mercedes EQS (0,20) en de Nio ET7 (0,21). Het gewicht is met 1575 kilo bovendien indrukwekkend laag.