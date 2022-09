Deze drie 'lelijke' Zagato-modellen kosten samen 1,8 miljoen euro

De ontwerpen van het Italiaanse designhuis Zagato roepen maar twee soorten reacties op: of je vindt ze geweldig, of je vindt ze verschrikkelijk. Wij vallen in de laatste categorie, dus schrijven we het woord 'lelijk' in de kop tussen haakjes. Hoewel, alleen van de Aston Martin DB7 Zagato en Ferrari GTZ Nibbio worden we hebberig. Van de Bentley Continental GTZ vooral een beetje misselijk.

Bentley Continental GTZ (2007)

Om met de Bentley te beginnen. Zagato bouwde er niet meer dan negen. Deze stamt uit 2007 en begon zijn leven als een 'gewone' Bentley Continental GT Speed, met een 608 pk sterke 6,0-liter W12 met twee turbo's. De ombouw naar een Zagato werd pas vijf jaar later gedaan, toen de tweede en huidige eigenaar maar liefst 415.000 euro overhad voor de ingrijpende operatie. Is het resultaat fraai? Mwah! Wég zijn de elegante Continental GT-lijn, ervoor in de plaats kwamen een plompe achterkant (om niet te zeggen: een dikke kont), een double bubble-dak en achterspoiler, en een veel te grote Bentley-grille. Deel je onze mening niet en vind je de Continental GTZ tóch aantrekkelijk, dan kun je er volgende week op bieden. Veilinghuis RM Sotheby's denkt dat hij maximaal 612.000 euro gaat opleveren.

Aston Martin DB7 Zagato (2003)

Aston Martin en Zagato hebben een lange geschiedenis. Een van de mooiste auto's aller tijden (volgens liefhebbers) is de DB4 GT Zagato, waarvan er begin jaren zestig maar 25 van zijn gebouwd. De DB7 Zagato uit 2003 is minder zeldzaam, met een oplage van 99 stuks. Het exemplaar dat bij RM Sotheby's onder de hamer gaat, heeft in bijna twintig jaar slechts 16.000 kilometer gereden. Je portemonnee moet ongeveer 326.000 euro diep zijn, wil je een kans maken op het hoogste bod. Van de DB7 Zagato is ook een open versie. De Aston Martin DB AR1 was bedoeld voor de zonnige staten van Amerika en heeft dus helemaal geen dakje. Achter de gapende grille ligt dezelfde 441 pk sterke V12 als in de DB7 Zagato.

Ferrari GTZ Nibbio (2008)

Als je dacht dat de Bentley Continental GTZ duur was om te bouwen, dan heb je deze Ferrari GTZ Nibbio nog niet gezien. Hij begon zijn leven als Ferrari-rode 599 GTB en werd pas in 2015 door de huidige eigenaar naar Zagato gestuurd, waar de man 750.000 euro achterliet voor een verbouwing. Dat ging zo ver dat de klant en Zagato zes maanden hebben gedaan over de ontwikkeling van de Liquid Black-kleur van deze Ferrari. Als je goed naar de GTZ Nibbio kijkt (voor 918.000 euro is-ie van jou), zie je er veel elementen uit de jaren vijftig in: de ovale Ferrari-grille, de zogeheten pontons daarnaast en natuurlijk ook weer - want dat is het handelsmerk van Zagato - het double bubble-dak, dat doorloopt in de achterruit.