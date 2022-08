Geen verrassing! De Aston Martin V12 Vantage is er nu ook als cabrio

Ja, die zagen we wel aankomen, natuurlijk. In maart onthulde Aston Martin de V12 Vantage. Het merk zei erbij dat het nooit meer een twaalfcilinder in zijn instapmodel zou stoppen. Maar dat geldt niet voor de Vantage Roadster. Want daar komen ook nog 249 stuks van.

Van de Aston Martin V12 Vantage worden maximaal 333 gebouwd. Daarbij komen dus 249 Roadsters, die dezelfde motor aan boord hebben: de bekende 5,2-liter twinturbo V12 uit de DB11 en DBS Superleggera. In de V12 Vantage levert de twaalfcilinder een vermogen van 700 pk en 753 Nm. Dat bij de Roadster het dak naar beneden kan, is een grote plus. Dan kun je ongefilterd de sonore huil van de V12 tot je nemen.

Aston Martin V12 Vantage Roadster met een top van 321 km/h

Een cabriolet is bijna altijd zwaarder dan het model waarvan-ie is afgeleid. Dit door de verstevigingen die nodig zijn om de stijfheid van de koets te kunnen blijven garanderen. Door het hogere gewicht is de V12 Vantage Roadster heel iets minder snel dan de coupé: 3,5 seconden naar 100 km/h tegenover 3,4 seconden. De topsnelheid van beide is hetzelfde: 321 km/h. Schakelen hoef je niet zelf te doen, er is altijd een achttraps automaat van ZF aanwezig.

Koolstofkeramische remmen en sperdifferentieel standaard

Aston Martin kon natuurlijk niet zomaar een V12 in een V8 Vantage lepelen. Er zijn aanpassingen gedaan aan het onderstel en de stuurinrichting. Ook is een sperdifferentieel op de achteras standaard en is de V12 Vantage altijd voorzien van heavy duty-remmen: koolstofkeramische schijven met stevige klauwen (6 zuigers vóór, vier zuigers achter). Om het gewicht van de auto nog een beetje te drukken zijn veel carrosseriedelen van lichtgewicht koolstofvezel gemaakt.

Bredere koets en meer extreme aero-elementen

Je herkent de Aston Martin V12 Vantage aan zijn bredere koets (de spoorbreedte is toegenomen), zijn enorme ventilatiesleuf in de motorkap en zijn extremere aero-elementen, zoals de opvallende side blades achter de voorwielen en de forse diffuser aan de achterkant. De productie van de V12 Vantage Roadster begint in september al. De eerste auto's worden in het derde kwartaal aan klanten uitgeleverd.