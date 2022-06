Europeanen willen geen Amerikaanse auto's, dat zou General Motors inmiddels toch moeten weten. Het concern probeerde het diverse keren bij ons, onder meer met Chevrolet en Cadillac, maar droop iedere keer weer met de staart tussen de benen af. General Motors is echter stronteigenwijs en gaat het gewoon wéér proberen, met verbazingwekkend genoeg de elektrische GMC Hummer EV. Waarom? Want in Nederland mag je als gewone automobiliste niet eens in dat gevaarte rijden.

"Europa is de op een na grootste en snelst groeiende markt voor elektrische voertuigen", zei een woordvoerder van General Motors vorig jaar, "dus dat biedt kansen." De Amerikaanse fabrikant is aan een EV-offensief begonnen, onder meer met een elektrische Chevrolet Silverado en de GMC Hummer EV. Beide modellen lijken bij ons op de markt geen schijn van kans te maken, maar volgens persbureau Bloomberg gaat GM het toch proberen.

GMC Hummer EV is waarschijnlijk de zwaarste auto op de markt

Zo zou het concern overwegen om de GMC Hummer EV in Europa te introduceren. De enorme pick-up heeft echter één groot probleem: zijn gewicht. De Hummer is waarschijnlijk de zwaarste personenauto op de markt. Hij legt een belachelijke 4103 kg (!) in de schaal. Dat komt deels door zijn ontzagwekkende formaat - hij is 5,5 meter lang, 2,2 meter breed en 2,0 meter hoog - maar vooral door zijn 200 kWh-batterij. Ter vergelijking: een Ford Mustang Mach-E komt tot 98,7 kWh.

Hummer heeft 15.592 Nm koppel, zegt GM, maar dat is niet zo

Voor de aandrijving van de Hummer EV zorgen drie elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 1014 pk en 15.592 Nm. Dat klinkt ongelofelijk en dat is het ook een beetje. Het door GM opgegeven koppel is namelijk behoorlijk misleidend. De fabrikant lijkt het koppel bij het wiel op te geven, terwijl het normaler is om het koppel bij de motor op te geven. En als we dat uitrekenen, komen we ongeveer op 1900 Nm koppel uit. Dat is realistischer.

Mag je met een autorijbewijs wel in een GMC Hummer EV rijden?

Maar stel nou dat GM de Hummer EV in Nederland aan de man wil brengen, dan heeft het bedrijf een probleem. Jij en ik mogen namelijk niet in het gevaarte rijden. Met zijn gewicht van 4103 kg valt hij in de categorie waarvoor je een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt (C of C1). Met een autorijbewijs (B) mag je alleen voertuigen besturen tot 3500 kg.