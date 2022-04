Rijke liefhebber koopt niet één, niet twee, niet vier, maar acht Bugatti's tegelijk!

En als je nou denkt: pff, wat een belachelijke overdaad! De rijke verzamelaar heeft ook op de kleintjes gelet, hoor. Een van de Bugatti's is een tweedehandsje uit 2013. Al zal dat voor de prijs weinig hebben uitgemaakt. De 1200 pk sterke Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition is er één van acht en haalt een top van 409 km/h. Hij heeft van La Maison Pur Sang, de klassiekerafdeling van Bugatti, een officiële certificering van originaliteit gekregen.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ ging bijna 500 km/h

Daarbij kocht de onbekende multimiljonair een bijpassende Bugatti Chiron Super Sport 300+. Het gevaarte kost 3,5 miljoen euro, exclusief belastingen, en is gebaseerd op de gemodificeerde Chiron die in 2019 een topsnelheid van 490 km/h haalde. Helaas (of gelukkig) is de 1500 pk leverende Super Sport 300+ begrensd op 'slechts' 420 km/h. Zijn enorme banden kunnen harder simpelweg niet aan.

Bugatti Baby II is een Bugatti Type 35 op halve schaal

De laatste zes Bugatti's in deze bulkaankoop hebben geen 8,0-liter W16 met vier turbo's onder kap, maar zijn elektrisch. Ze zijn replica's van de Bugatti Baby, die Ettore Bugatti in 1926 voor zijn zoon Roland bouwde. Na interesse van Bugatti-klanten besloot Ettore het minisportwagentje in productie te nemen. In 2019 onthulde Bugatti een nieuwe Baby, de Baby II, waarvan vijfhonderd stuks worden gemaakt.

Goedkoop? Nee, de Bugatti Baby kost liefst 30.000 euro

De zes autootjes op de foto zijn bestemd voor de kinderen van de man die ze heeft gekocht. Ze zijn allemaal anders uitgevoerd: in het geel, rood, blauw, groen, wit en oranje. De Bugatti Baby II haalt een snelheid van 67 km/h en komt op een volle batterij zo'n 50 kilometer ver. Is de Baby een beetje te betalen? Nee, natuurlijk niet. Het minuscule karretje is een Bugatti, dus betaal je maar liefst 30.000 euro per stuk.