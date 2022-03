Nou, vooruit dan ... Aston Martin stopt nog één keer zijn V12 in de Vantage

Is het waar wat Aston Martin zegt? Misschien, maar misschien ook niet. Wij zouden ook zeggen dat dit de laatste V12 Vantage is, want daarmee maak je hem aantrekkelijker voor de 333 kopers die er een mogen aanschaffen. Volgens Aston Martin waren er veel meer vermogende liefhebbers die er een wilden hebben, dus is de volledig oplage nu al uitverkocht.

Aston Martin V12 Vantage met 700 pk sterke twaalfcilinder

Voorin de Aston Martin V12 Vantage ligt de bekende 5,2-liter twinturbo V12 van de DB11 en de DBS Superleggera. In de Vantage levert het monsterlijke blok 700 pk en 753 Nm. Daarmee haalt de auto een topsnelheid van 321 km/h en gaat hij in 3,4 seconden van stilstand naar 100 km/h.

V12-supercoupé is op een koolstofvezeldieet gezet

De zware twaalfcilinder voor in de neus zou een desastreus effect kunnen hebben op de rijeigenschappen, dus heeft Aston Martin de V12 Vantage op een koolstofvezeldieet gezet. De voorbumper, motorkap, zijpanelen, achterbumper en kofferklep zijn van het lichtgewicht materiaal gemaakt. Ook zijn er een lichtere batterij en uitlaatsysteem gemonteerd.

Geen handbak meer leverbaar, alleen achttraps automaat

In de vorige generatie kon je de V12 Vantage ook met handbak bestellen, maar nu staat er alleen een achttraps automaat van ZF op het menu. Standaard is de Aston uitgerust met een sperdifferentieel op de achteras. Ook is er een andere stuurinstallatie en zijn het onderstel en de koets een stuk stijver gemaakt. De V12 Vantage is voorzien van koolstofkeramische remmen.

Uiterlijk is er niet stijlvoller op geworden met extreme aero

Het uiterlijk van de Vantage is er alleen niet stijlvoller op geworden, met extreme aerodynamische toevoegingen, zoals een forse achtervleugel, allerlei nieuwe randen en lijnen over de flanken, een halfopen motorkap en een nóg grotere achterdiffuser, met in het midden twee gorgelende uitlaatpijpen. Ook staat de coupé 4 centimeter breder op zijn wielen.