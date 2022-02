Mogelijk 2 jaar cel voor Bugatti-eigenaar die 417 km/h reed op de Duitse autobahn

Radim Passer - een Tsjechische miljonair met een voorliefde voor snelle auto's - vond het een goed idee om de topsnelheid van zijn Bugatti Chiron op de Duitse autobahn uit te proberen. Op een vroege zondagmorgen op de A2 tussen Berlijn en Hannover haalde hij een maximumsnelheid van 417 km/h op de teller.

Op een kaarsrechte A2 met 417 km/h in een Bugatti Chiron

Onder de Youtube-video die Passer begin januari publiceerde, schreef hij dat veiligheid een prioriteit was. "Dit deel van de A2 is kaarsrecht en 10 kilometer lang, met drie banen en een goed overzicht." Voor de zekerheid bedankt Passer ook nog god voor de veiligheid en de goede omstandigheden om 417 km/h te halen.

Duitse overheid vindt gedrag Tsjechische miljonair onverantwoord

Maar de Duitse overheid vindt dat de Tsjech de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar heeft gebracht. In de video is te zien dat de Bugatti met extreem hoge snelheid andere auto's inhaalt. In een verklaring wijst het Ministerie van Transport naar de Duitse verkeerswet, waarin staat dat weggebruikers zich niet zo mogen gedragen dat ze een gevaar voor anderen zijn.

Politie wil Bugatti-rijder vervolgen voor deelname illegale straatrace

De politie wil Passer nu vervolgen voor het deelnemen aan een illegale straatrace. Een woordvoerder bevestigde aan de Britse krant The Sun dat openbare aanklagers een zaak tegen Passer voorbereiden. Mocht hij worden veroordeeld, dan kan hij een maximale straf van twee jaar cel krijgen.