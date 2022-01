Radim Passer - een Tsjechische miljonair met een voorliefde voor snelle auto's - vond het een goed idee om de topsnelheid van zijn Bugatti Chiron op de Duitse autobahn uit te proberen. Op een vroege zondagmorgen op de A2 tussen Berlijn en Hannover haalde hij een maximumsnelheid van 414 km/h op de teller.

Op een kaarsrechte A2 met 414 km/h in een Bugatti Chiron

Onder de Youtube-video die Passer begin januari publiceerde, schreef hij dat veiligheid een prioriteit was. "Dit deel van de A2 is kaarsrecht en 10 kilometer lang, met drie banen en een goed overzicht." Voor de zekerheid bedankt Passer ook nog god voor de veiligheid en de goede omstandigheden om 414 km/h te halen.

Duitse overheid vindt gedrag Tsjechische miljonair onverantwoord

Maar de Duitse overheid vindt dat de Tsjech de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar heeft gebracht. In de video is te zien dat de Bugatti met extreem hoge snelheid andere auto's inhaalt. In een verklaring wijst het Ministerie van Transport naar de Duitse verkeerswet, waarin staat dat weggebruikers zich niet zo mogen gedragen dat ze een gevaar voor anderen zijn.

Op delen van de autobahn geldt een adviessnelheid van 130 km/h

Op de autobahn geldt een adviessnelheid van 130 km/h. Passer is dus niet strafbaar met zijn 400 km/h snelle Chiron. Bij een ongeluk kan de rechter alleen wel bepalen dat iemand zich onverantwoord heeft gedragen door zo snel te rijden en dat de aansprakelijkheid dus (deels) bij die partij ligt.

In Duitsland gaan stemmen op om een snelheidslimiet in te voeren

In Duitsland gaan al jaren stemmen op om een limiet van 130 km/h op de autobahn in te voeren. Maar iedere keer blijkt er geen politieke wil te zijn. Uit een recent onderzoek van de ADAC (het Duitse equivalent van de ANWB) blijkt dat 55 procent van zijn leden een snelheidslimiet wil.