Een Lamborghini Huracán met terreinbanden, spatlappen en 4WD? Die komt eraan!

Kijk eens goed naar de Lamborghini Huracán op deze foto's. Valt je iets op? Dat hij hoger op zijn wielen staat, bijvoorbeeld, en dat hij is uitgerust met dakrails en beschermplaten onder de neus en de achtersteven. Dit is de Lamborghini Huracán Sterrato, een ruige offroadversie van de Huracán, met 47 mm meer grondspeling en terreinbanden. 'Sterrato' betekent 'onverharde weg' in het Italiaans.

Lamborghini Huracán Sterrato met een vleugje Urus-dna

De naam debuteerde in 2019 op de concept car die je hierboven ziet. De productieversie ervan wordt een soort combinatie tussen de Huracán en de suv van Lamborghini, de Urus. Hij heeft vierwielaandrijving, achterwielbesturing en banden met een hogere wang. Achter de stoelen ligt als vanouds een atmosferische V10, met in dit geval dezelfde 640 pk als de Huracán Evo. Het studiemodel had een 30 mm grotere spoorbreedte, maar dat lijkt de productie-Sterrato niet te hebben.