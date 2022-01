Tesla Cybertruck zou eerst in 2020 op de markt komen, toen in 2021, toen in 2022 en nu in ...

Zijn we verbaasd? Nee hoor. De Tesla Cybertruck - waarvan we in 2019 dachten dat het een grap was - zou eerst in 2020 op de markt verschijnen, toen in 2021, toen in 2022 en nu in 2023. Tesla is nog niet klaar met de ontwikkeling van de controversieel gestileerde truck. Het merk moet echter opschieten, want de concurrentie op de elektrische pick-upmarkt is inmiddels moordend.