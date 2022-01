Deze nieuwe Aston Martin steekt de middelvinger op naar ijsberen

De Aston Martin Vantage is sinds 2018 op de markt. Hij wordt aangedreven door een 4,0-liter twinturbo V8 van Mercedes-AMG en produceert 510 pk (535 pk in de Vantage F1 Edition). Zijn voorganger kon je echter ook bestellen met een moddervette V12. Een atmosferische blok van 6,0-liter groot, dat fabelachtig klinkt en maximaal 600 pk uitbraakt.

Twaalfcilinder met twee turbo's en meer dan 600 pk

Om toch nog enigszins aan het welzijn van de ijsberen te denken, maakt Aston Martin geen gebruik meer van die motor. De DB11 en DBS Superleggera hebben de beschikking over een 5,2-liter twaalfcilinder met twee turbo's. In de DB11 is de krachtbron 639 pk sterk, in de DBS ligt het vermogen van liefst 725 pk.

Nieuwe Aston Martin Vantage RS is brreeedddd!!!!!

Welke variant van de V12 deze Vantage RS krijgt, is nog niet bekend. Maar dat het model ontzettend spectaculair zal zijn, staat buiten kijf. Op de spionagefoto's is zijn spierballenuiterlijk goed te zien: met een veel bredere carrosserie, pannenkoeken van remschijven, aanvullende luchtinlaten (onder meer op de motorkap) en een centraal geplaatste uitlaat.