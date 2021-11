De nieuwe Ford Mondeo rijdt stilletjes ons huisje voorbij

De huidige Ford Mondeo is de vierde generatie. Hij is gebaseerd op de Amerikaanse Ford Fusion en zal binnenkort van de markt verdwijnen. In de Verenigde Staten gaat Ford zich richten op suv's en pick-ups, dus komt er geen opvolger voor de Fusion. Op de Europese markt ligt het traditionele D-segment al jaren op z'n gat, dus is het ook hier gedaan met de Mondeo.

Ford Mondeo alleen voor de Chinese markt bestemd

De auto op de gelekte foto's is bestemd voor de Chinese markt, waar grote sedans nog wel populair zijn. De Mondeo heeft veel designelementen van het dit jaar onthulde Ford Evos-studiemodel. In vergelijking met de huidige Mondeo is de nieuwe ruim 6 centimeter langer (nu 4,93 meter). Voorin ligt een viercilinder turbomotor met 245 pk.

Mondeo kwam in 1993 op de markt als 'wereldauto'

De Ford Mondeo kwam in 1993 op de markt als 'wereldauto', die in dezelfde gedaante op alle markten kon worden verkocht (de naam Mondeo komt van het Latijnse woord 'mundus', wat wereld betekent). In Europa verving hij de Ford Sierra. Omdat suv's en crossover inmiddels de automarkt domineren, valt in 2022 bij ons het doek voor de Mondeo.



Eerste generatie (1993 - 2000)

Tweede generatie (2000 - 2007)

Derde generatie (2007 - 2012)

Vierde generatie (2012 - 2022)