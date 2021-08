Aston Martin Vantage met V12 steekt zijn tong naar jullie uit

De Aston Martin Vantage is sinds 2018 op de markt. Hij wordt aangedreven door een twinturbo V8 van Mercedes-AMG met 510 pk en 685 Nm. Op de Nürburgring heeft onze spionagefotograaf echter een nieuwe variant gesnapt: een Vantage met een veel bredere carrosserie, extra luchtinlaten in de voorbumper en op de motorkap, en een in het midden geplaatste uitlaat.

Aston Martin V12 Vantage met 700 pk sterke twaalfcilinder

Het is een Aston Martin Vantage met V12. De specificaties weten we uiteraard nog niet, maar we gaan ervan uit dat voorin de 5,2-liter twinturbo V12 van de Aston Martin DB11 / DBS Superleggera ligt. In de Aston Martin V12 Speedster - die onderhuids is gebaseerd op de Vantage - levert die krachtbron 700 pk en 753 Nm.

Vorige generatie Aston Martin Vantage ook met V12 leverbaar

Het is overigens niet de eerste keer dat Aston Martin zijn grootste motor in zijn kleinste model stopt. De Aston Martin Vantage uit 2005 kwam twee jaar later ook als V12 Vantage op de markt. Hij gebruikte de 517 pk sterke 5,9-liter atmosferische V12 uit de DBS. De latere Aston Martin V12 Vantage S had zelfs 573 pk.