50 jaar Voorsprong door Techniek - maar na 4 jaar was het bijna afgelopen

De kreet Vorsprung durch Technik ontsproot in 1970 aan het brein van Hans Bauer, destijds werkzaam op de reclameafdeling van Audi NSU Auto Union AG. NSU en Audi waren net samengevoegd en het modellenprogramma bestond uit een zeer gevarieerd palet van modellen en aandrijflijnen. Van de compacte, achterwielaangedreven NSU's met de motor achterin tot de prestigieuze Audi 100 Coupé en de NSU Ro 80.

Té grote Voorsprong



Een jaar later werd de slogan voor het eerst gebruikt in een advertentie en sijpelde hij door in diverse folders, ook van de NSU Ro 80. Inderdaad was deze grote, modern vormgegeven sedan met rotatiemotor een baanbrekende auto.

Helaas was de voorsprong van de nieuwe motor zelfs een tikje té groot. De Ro 80 kende tal van kinderziekten, die het merk NSU uiteindelijk zelfs de kop kostten.

Voorsprong door Techniek weggemoffeld



Of het door de ellende met de Ro 80 kwam, is onduidelijk, maar in 1975 stapte Audi kortstondig over op weinig catchy kreten als Ein schönes Stück Technik ('Een mooi stuk techniek') en: Audi. Gelassen fahren met perfekter Technik ('Ontspannen rijden met perfecte techniek'). Dat deze slogans niet aansloegen, vinden wij geen verrassing. Geen wonder dat Audi het aloude 'Voorsprong door techniek' vanaf 1980 geleidelijk weer van stal haalde.

Mijlpalen uit de Audi-geschiedenis

De tekst van de slogan werd zeker waargemaakt door een aantal mijlpalen in de Audi-historie. We hebben het dan over de vijfcilinder motoren, de quattro-aandrijving, de TDI-techniek en het aluminium spaceframe van onder meer de Audi A2 en A8. Tegenwoordig gebruikt Audi zijn overbekende kreet onder meer om zijn steeds verder uitbreidende elektrische gamma aan te prijzen. Daarbij wordt de aloude slogan ondersteund door het 21ste-eeuwse Mission zero. Al bestaat er wel enige onduidelijkheid over het precieze moment waarop Audi stopt met verbrandingsmotoren.