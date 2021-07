Is de Bentley Flying Spur Hybrid goedkoper dan een Bentley Bentayga? Wisten we het maar!

1. Wat is het verbruik van de Bentley Flying Spur Hybrid?

Dat weten we helaas nog niet! We weten alleen dat hij een 2,9-liter V6-benzinemotor krijgt, die gekoppeld is aan een elektromotor. Samen zorgen ze voor een vermogen van 544 pk en een koppel van 750 Nm. En de honderdsprint? Die duurt 4,3 seconden, terwijl de topsnelheid 285 km/h is. Het vermogen van de elektromotor is 134 pk en zonder hulp van de V6 is hij goed voor 400 Nm koppel.



2. Is dit de eerste Bentley plug-in hybride?

Nee, de Bentley Bentayga (suv) is er ook al met een stekker. Deze auto weegt ruim 2600 kilo en heeft iets minder vermogen: 449 pk en een koppel van 700 Nm. De 17,3 kWh-batterij van de Bentayga Hybrid is wel groter dan die van de Flying Spur Hybrid (14,1 kWh).

3. Wat is de actieradius van de Bentley Flying Spur Hybrid?

De totale actieradius is ruim 700 kilometer, belooft Bentley. Maar hoeveel elektrische kilometers je kunt maken, daarover zijn ze in Crewe nog quiet as a graveyard. Wel vertellen ze dat de accu opladen 2,5 uur duurt – een mooi moment voor een uitgebreide high tea, misschien met een héél voorzichtig bodempje single malt Schotse whisky …. Als we een gok doen, verwachten we een elektrisch rijbereik van 50 kilometer. Net als de Bentayga.

4. Doe toch eens een gokje over het verbruik?

Vooruit. We kijken wat de Bentley Bentayga Hybrid officieel aan brandstof consumeert: 3,4 l/100 km (1 op 29,4). Omdat de Flying Spur wat gestroomlijnder is en hoogstwaarschijnlijk wat minder zwaar, zou het verbruik best eens een fractie gunstiger kunnen uitvallen. 1 op 30 is dus haalbaar.



5. Hoe herken je de Flying Spur Hybrid in het wild?

Het leven kan zó overzichtelijk zijn: aan een 'Hybrid'-embleem op het voorscherm. Maar ook aan vier ovale uitlaatpijpen en een klepje op het linker achterpaneel waarachter het oplaadpunt schuilgaat. Binnenin vind je een schakelaar waarmee je tussen de drie rijprogramma’s kunt wisselen: EV Drive (puur elektrisch), Hybrid Mode (de auto wisselt zelf tussen benzine en elektrisch) en Hold Mode (de auto bewaart stroom). De auto start altijd in de EV Drive-modus.



6. Wat is de prijs van de Bentley Flying Spur Hybrid?

Wisten we dat maar. Bentley vertelt alleen dat de Flying Spur met stekker deze zomer al te bestellen is en dat de auto gebouwd wordt in thuisstad Crewe. Eind 2021 wordt hij geleverd. Vanwege een lagere CO2-uitstoot, zal hij in elk geval goedkoper zijn dan de huidige Flying Spurs: die kosten 262.123 euro (4.0 V8) en 298.653 euro (6.0 W12).

