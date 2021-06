Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 22

+ Top - Nieuwe naam, nieuwe look! Autowereld.com is Autoreview.nl geworden

Autowereld.com - een van de langst bestaande autosites in Nederland - heeft een nieuwe naam gekregen: Autoreview.nl. Om dat te vieren geven we twee weken lang geweldige prijzen weg.



+ Top - 7 vragen over de DS 4: waarom hij heel Frans, maar ook een beetje Duits is

Waarom is de DS 4 ook een beetje Duits? Is hij duurder dan een Audi, BMW of Mercedes? En waarom kan dit model het merk DS maken of breken? 7 vragen, 7 antwoorden!



+ Top - Nog nooit kochten jullie zoveel tweedehands auto's!

De markt voor nieuwe auto's trekt na een dramatisch jaar eindelijk weer aan. Maar in coronatijd hebben de tweedehands verkopen minder last. Die gaan de laatste tijd van record naar record. Ook dit jaar loopt het prima met de occasions. In de eerste vijf maanden werden er 561.100 gebruikte personenauto's verkocht. Een stijging van 11 procent en het hoogste aantal ooit.



+ Top - Deze 6 merken dumpen hun elektrische auto voor 349 euro per maand

Een elektrische auto private leasen kost niet langer de hoofdprijs. Automerken doen er alles aan om hun elektrische modellen aan de man brengen. Hun beste wapen: een knalprijs van 349 euro per maand.



- Flop - Met 100 km/h over de snelweg is veel te zacht, vinden Nederlanders

Het is ruim een jaar geleden dat de snelheidslimiet op de Nederlandse snelwegen werd verlaagd naar 100 km/h overdag. Iets meer dan 40 procent vindt dat wel prima, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Maar een krappe meerderheid wil weer terug naar 120 of 130 km/h.



- Flop - Waarom het niks zegt dat Tesla 1 miljoen Cybertruck-preorders heeft

De Tesla Cybertruck werd in november 2019 onthuld. Ergens denken we nog steeds dat het een grap is, maar toch heeft Tesla in de afgelopen anderhalf jaar meer dan 1 miljoen reserveringen voor de bizarre pick-up ontvangen. Indrukwekkend, maar eigenlijk zegt dat getal helemaal niks ...