Lachen joh! Bentley Bentayga S belooft laag brandstofverbruik

We begrijpen wel waarom ze bij Bentley vinden dat ze het moeten opschrijven. Want eigenlijk is een 2400 kilo wegende suv met een opgegeven verbruik van 1 op 8,7 natuurlijk niet meer van deze tijd. En dan hebben we nog maar over de Bentley Bentayga S, met een 4,0-liter V8 turbomotor. De twaalfcilindervariant is nog veel dorstiger.



Bentley Bentayga S gebaseerd op de V8

Hoe dan ook, niemand koopt een Bentley Bentayga omdat hij zo ijsbeervriendelijk is. Met de grote luxe-suv wil je laten zien dat je het gemaakt hebt. Dat je boven het Range Rover-plebs staat. Je kunt kiezen uit een Bentley Bentayga Hybrid (V6, 340 + 128 pk), Bentayga V8 (550 pk) en Bentayga Speed (W12, 635 pk). Deze nieuwe S-versie is gebaseerd op de V8.

Twinturbo achtcilinder met 550 pk

Hij heeft dezelfde 550 pk en 770 Nm en gaat eveneens in 4,5 seconden naar 100 km/h. Door de 300 km/h-grens breekt de Bentley Bentayga S nét niet. Bij 290 km/h houdt de grote vierwielaandrijver het voor gezien. De sportieve S-aanpassingen hebben allemaal te maken met het onderstel en de stuurinrichting.

Standaard met actieve rolstabilisatie

De Bentayga S is standaard voorzien van actieve rolstabilisatie, wat betekent dat hij in bochten niet (of nauwelijks) overhelt. Verder heeft zijn adaptieve onderstel nu een aangepaste Sport-modus, die zorgt voor een betere stuurrespons. Van buiten is de Bentley Bentayga S te herkennen aan zijn zwarte exterieurdetails, zijn 22-inch lichtmetalen wielen, zijn grotere achterspoiler en zijn dieper naar beneden doorgetrokken bumpers.