Zo houd je jouw Alfa Romeo, Fiat of Lancia langer op de weg

Eind 2019 startte de Heritage-afdeling van Alfa Romeo, Abarth, Fiat en Lancia samen met toeleverancier Mopar met Heritage Parts. Het project startte met de (re)productie van bumpers voor de Lancia Delta HF Integrale en Delta HF Integrale Evo. Geen verkeerde keus, als je bedenkt dat dit voormalige rallykanon inmiddels een waardevolle klassieker is. Dan kun je aan de onderdelen een leuke cent verdienen. En bij auto's die sportief worden gebruikt, sneuvelen de bumpers vaak als eerste.

Perfecte pasvorm Heritage Parts



Later werden ook bumpers voor de snelle Alfa Romeo 147 GTA weer nieuw leverbaar, gevolgd door diverse stalen carrosseriedelen voor de Lancia Delta HF Integrale Evo. Het mooie is dat Heritage Parts gebruikmaakt van de originele mallen. Zo ben je er zeker van dat de nieuwe onderdelen perfect passen. Dit in tegenstelling tot de vele imitatiedelen die op de markt zijn. En voor wie bang is voor de krokantheid van oud Italiaans staal: de nieuwe onderdelen worden keurig gegalvaniseerd.

Injectiesystemen, portieren en motorkappen



Aan het Heritage-assortiment zijn nu 31 nieuwe oude onderdelen toegevoegd. Was je al een tijdje wanhopig op zoek naar een deur, achterklep of motorkap voor je Alfa Romeo 147 of 156, de Alfa GTV/Spider of GT, je Fiat Coupé of Fiat Barchetta? Wie weet kun je er nu een gloednieuw exemplaar van scoren. De uitgebreide collectie omvat 10 injectiesystemen en 21 carrosseriedelen, waaronder bumpers, portieren, achterkleppen en motorkappen. Zo houd je je youngtimer forever young. Wie weet krijgt-ie zelfs ooit dezelfde status als zo'n inmiddels peperdure Lancia Delta HF Integrale! Maar wat we ook graag zouden zien: meer onderdelen voor klassieke Italianen uit de jaren zeventig en tachtig! Kom op, Stellantis, en volg het goede voorbeeld van Mercedes, BMW en Porsche!