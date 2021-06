Marktplaats: ga uit je dak en out of the box met deze vijf sportwagens

Maar wat is eigenlijk een sportwagen? ­Hanteren we daarvoor een minimum aantal pk’s? Moet een sportwagen in minder dan 5 seconden van 0 naar 100 km/h sprinten? Of dient de ­topsnelheid minstens 250 km/h zijn? Wie het weet, mag het zeggen. Met de definitie ‘bijzonder snelle auto’ in de Dikke van Dale, komen we ook niet veel verder ...

Volg je hart bij zoektocht naar sportwagen

Onze tip: volg je hart bij de zoektocht naar een sportwagen. Dat doen wij ook. De auto’s in onze selectie moeten er in elk geval uitzien als sportwagens. Met een lage daklijn, bij voorkeur gecombineerd met een lange motorkap. ­Verder moeten ze het vermogen en de prestaties bieden die bij hun sportieve looks ­passen. Al kunnen de cijfers afhankelijk van het bouwjaar sterk variëren.

Waaraan moet je denken voordat je een sportwagen koopt?

Echt verstandig is de aanschaf van een sportwagen maar zelden. En dat je er eentje kunt kopen, betekent niet dat je hem ook rijdend kunt houden. Dat begint al met de verzekering. Je wilt niet weten wat die voor recente sportwagens kost. Maar ook het onderhoud is vaak veel duurder dan je gewend bent. Daar staat natuurlijk veel tegenover. In de eerste plaats gigantisch veel kijk- en rij­plezier. Ook ben je waarschijnlijk meteen de held van de straat. In elk geval in de ogen van de auto­liefhebbers onder de buren.

Sportwagen als slimme investering

Overigens kan een sportwagen op termijn ook een slimme investering ­blijken. Zo laten relatief betaalbare auto’s als de Porsche 944 S2, ­Ferrari 328 en Toyota MR2 een gunstige prijsontwikkeling zien. Maar daar laten we ons nu niet door ­leiden. We willen vooral laten zien hoe groot en gevarieerd de keus is - en daarbij slaan we de grootste clichés even over. Sorry, Porsche 911 ...

Nissan GT-R 3.8 V6 R35 - 2009 - 46.387 km - € 59.000

Vraag een gemiddelde Nederlander om een handvol sport­wagens op te noemen, en tien tegen één dat hij de Nissan GT-R overslaat. In Groot-Brittannië, Australië, Japan en de VS is deze Japanner daarentegen legendarisch. Niet alleen vanwege zijn geweldige wegligging en supercarprestaties. Ook omdat zijn dubbel geblazen zescilinder zich bijna oneindig laat tunen. Verder is de GT-R (bijnaam Godzilla) beroemd vanwege zijn rol in games als Need for Speed en Gran Turismo. Als je Japanners associeert met bescheidenheid, goede manieren en zwijgzaamheid, kom je met deze bruut bedrogen uit. Hij barst van de elektronica, toch voelt, gromt, zoemt en ‘kloinkt’ hij bijzonder mechanisch. De motor is bulletproof, maar check goed of de automaat geen rare bijgeluiden maakt. Bij dit niet-getunede exemplaar is het risico daarop waarschijnlijk niet zo groot. En dus kan het Grote Genieten met deze Lambo-nachtmerrie beginnen!

Porsche 944 S2 - 1990 - 232.000 km - € 14.950

Lange tijd heeft de Porsche 944 een schaduw­bestaan geleid, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Hij wordt steeds meer gewaardeerd en de prijzen voor goede, originele exemplaren stijgen. Zeker de 944 S2 bewijst dat je veel lol kunt beleven met een viercilinder Porsche. De auto rijdt geweldig, is sportief, praktisch én betrouwbaar. Dit zeer betaalbare exemplaar heeft een aantoonbare onderhouds­historie en dat is in ­Porsche-land goud waard. De carrosserie is verzinkt, toch kan het de moeite lonen om de auto aan een roestcontrole te onderwerpen. Destijds was de 3,0-liter motor de grootste in serie geproduceerde viercilinder op de markt. Daarbij is hij solide en krachtig: het vermogen van 211 pk is goed voor een honderdsprint van 6,4 seconden en een top van 240 km/h. De 100 kg zwaardere 944 Turbo, met zijn langere versnellingen, laat de S2 pas bij hogere toerentallen achter zich. Kortom: wat let je?

BMW i8 - 2015 - 69.258 km - € 64.945



In 2014 was de BMW i8 een vreemde eend in de bijt: een sport­wagen met een 1,5-liter driecilindertje en een elektromotor! Veel petrol heads haalden hun neus op voor de futuristische plug-in hybride. Achteraf is de i8 een trendsetter geweest. Inmiddels omarmt bijna elk sportwagenmerk de stekkerhybride. Maar wat de uit carbon­fiber ­vervaardigde BMW i8 op veel nieuwelingen vóór heeft, is zijn lage gewicht (1460 kg).

In combinatie met een vermogen van 362 pk zorgt dat voor zowel flitsende prestaties als een lichtvoetig rij­gedrag. Wie het onderste uit de kan haalt, sprint in 4,4 tellen naar de 100 en bereikt een de top van 250 km/h. Daarbij klinkt de driecilinder stukken stoerder dan zijn omvang doet vermoeden. Desgewenst kun je tot zo’n 30 kilometer puur elektrisch en dus doodstil rijden. Uniek aan de i8 is dat-ie het benzine­verbruik van een Kia Picanto combineert met hét ultieme supercar-­feature: vleugel­deuren!

Donkervoort D8-235E Cup - 2002 - 101.964 km - € 54.983

Je bent vast nog nooit afgeschoten door een kanon, en helemaal niet terwijl je daarbij op een ingeklapte strijkplank zat. Als je toch graag wilt weten hoe dat voelt, moet je eens met een Donkervoort gaan rijden. Voorwaarde is wel dat je geen al te grote zwembandjes hebt en niet langer bent dan 1,85 meter. Want behalve snel als de wind, is deze pure Nederlandse sportwagen ook zo krap als een babybadje. En hij mag dan uit Lelystad komen, van polderen heeft de Donkervoort nog nooit gehoord. Zo direct als de besturing jouw acties in beweging omzet, zo hard geeft het onderstel alle oneffenheden direct aan je zitvak en ruggengraat door. Het rijden van een Donkervoort is in al zijn puurheid net zo heftig als het ­achteroverslaan van onverdunde strohrum: overweldigend, zinnenprikkelend en verdovend tegelijk. Overigens zouden we ze niet combineren, want deze lichtgewicht vergt opperste concentratie. Ook een dikke portemonnee, trouwens ...

Lotus Evora 2+0 IPS - 2012 - 58.661 km - € 47.945

Met de Evora zette Lotus in 2009 een model op de weg dat een bredere groep consumenten moest aanspreken dan de Elise. De Lotus Evora kreeg zes in plaats van vier cilinders en bood meer ruimte en comfort. In 2011 voegde Lotus zelfs een zestraps automaat aan de keuzemogelijkheden toe. De diehard Lotus-fans vonden het maar een zware bejaardenbak, maar dat is veel te kort door de bocht. Met een massa van 1370 kilo kunnen we de Evora bezwaarlijk voor kamerolifant uitmaken, al is het ook geen vlieggewicht meer. Toch helpt de 280 pk sterke middenmotor hem aan uitstekende prestaties. De tussen­sprints verlopen dankzij de met drukknoppen en ­flippers bediende automaat zelfs bliksemsnel. Daarbij klinkt de motor een beetje als de voormalig voorzitter van het Britse Lagerhuis: schor en boos, met een bekakt ondertoontje. Wie bang is voor Britse techniek kunnen we geruststellen: motor en bak komen van betrouwbaarheidskampioen Toyota!

Naast bovenstaande auto's vonden we nog een handvol begeerlijke sportwagens. In het onmisbare sportwagennummer van Auto Review lees je welke dat zijn. Als liefhebber mag de deze editie van Auto Review natuurlijk sowieso niet missen!