Deze tweedehands elektrische suv is 60.000 euro goedkoper dan een nieuwe

Jaguar wil over een paar jaar volledig elektrisch zijn. Maar nog voor die tijd haalt de fabrikant de stekker uit de Jaguar I-Pace. Daarmee wordt de kans op een betaalbare tweedehands I-Pace groter dan ooit.

Jaguar-topman Adrian Mardell heeft aan het Britse Autocar laten weten dat het binnenkort over en uit is voor de I-Pace. Weliswaar wil Jaguar met ingang van 2025 een volledig geëlektrificeerd modellengamma hebben, maar de I-Pace zal daar niet tussen zitten.



Succesvol debuut

De I-Pace, de eerste en tot dusver enige EV van het merk, kende een stormachtige carrière. In zijn debuutjaar gingen er meer dan 3500 over de Nederlandse dealerdrempels. Ondanks een catalogusprijs van meer dan 80.000 euro.



I-Pace bestverkochte Jaguar ooit

Na 2018 doofde de elektrische Jaguar-vlam snel. Desondanks is de I-Pace met een totaal verkoopcijfer van 4800 stuks nog altijd de bestverkochte Jag ooit. Tenminste, in Nederland. Dat de belangstelling na het debuutjaar sterk afnam, was vooral te wijten een het minder gunstige fiscale klimaat voor dure elektrische auto’s.



Traag laden

Daarnaast schrokken veel potentiële klanten van de tegenvallende actieradiuscijfers en de ellenlange laadtijden aan de thuislaadpaal (1-fase laden) van de eerste serie. In 2019 daalde het verkoopcijfer naar nog geen 800 stuks. De malaise zette zich in 2020 voort (ca. 460) en in de afgelopen drie jaar waren nog geen 40 klanten voor een nieuwe I-Pace te porren.



60.000 euro goedkoper dan nieuw

Maar hoe gaat dat meestal als een auto in populariteit afneemt? Dan dalen de prijzen van tweedehands exemplaren. We nemen de proef op de som en openen op Marktplaats.nl de I-Pace-jacht. De oogst valt ons een tikkie tegen: we komen maar iets meer dan honderd tweedehands I-Paces tegen. Daarvan vallen dertien auto’s in de prijsklasse van 31 tot 35 mille. Tussen de 40.000 en 65.000 euro is de keus groter. De allerduurste tweedehands I-Pace (2022) wordt aangeboden door een optimist die er 82.000 euro vraagt.

Goedkoopste I-Pace op Marktplaats

De goedkoopste tweedehands Jaguar I-Pace op Marktplaats.nl, stamt uit 2018 en heeft 107.000 kilometer achter de kiezen. Hij is supercompleet uitgerust, met volledig leren bekleding, een panoramadak en fraaie 20-inch wielen. Nieuw kostte deze auto net geen 90.000 euro, en nu mag je hem meenemen voor 30.999 euro. De eerste eigenaar heeft er dus bijna 60.000 euro op afgeschreven, oftewel een dikke 900 euro per maand …

Nee, geen I-Pace met ballonbanden!

Maar wat nu als je liever een I-Pace wilt met minder dan en ton op de klok? Dan moet je even verder zoeken. Klik de goedkopere versies met 18-inch spaakwielen en ballonbanden alsjeblieft snel weg, want die zien er niet uit. En eigenlijk vinden we een witte, grijze of zwarte I-Pace ook te saai om aan te pakken. Wat dacht je van een mooie rode?

Onze favoriete tweedehands I-Pace

Bingo! Voor 34.995 euro vinden we een I-Pace EV400 First Edition in de opwindende kleur Photon Red. Zeker in combinatie met de duotone wielen ziet de dikke suv er een stuk dynamischer uit dan zijn meeste broers en zussen. Hij is weliswaar 3 mille duurder dan de witte auto hierboven, maar de nieuwprijs bedroeg dan ook de lieve som van 103.630 euro! Dat komt neer op een waardeverlies van 68.635 euro precies.



Als je niet wist dat de eerste eigenaar een scheet en een paar knikkers aan bijtelling heeft betaald, zou je bijna medelijden met hem krijgen. Nadeel van deze auto: hij wordt aangeboden door een particulier. Dat betekent dat je naar Bovag-garantie kunt fluiten. Een aankoopkeuring en een accucheck lijken ons daarom geen overbodige luxe, al is de auto dealeronderhouden en staat er maar 66.000 km op de teller. Want ondanks alles blijft 35 mille een hoop geld.

Sneller laden kost geld

Zit je in je maag met de lange laadtijden aan de wallbox van zo’n vroege I-Pace. Dan zit je vast aan een exemplaar van na de update (medio 2020). Die heeft een boordlader van 11 kW, waarmee je uitgeputte I-Pace aan de thuislaadpaal een stuk sneller op adem is. Reken dan op vraagprijzen vanaf 43.000 euro.