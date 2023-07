Eerste Tesla Cybertruck: het grote gevaar van een (te) kleine batterij

Eindelijk is de Tesla Cybertruck in productie gegaan, maar eigenlijk weten we nog maar heel weinig over de puntige pick-up. Naar het schijnt hebben de eerste exemplaren een kleine batterij en dat kan wel eens slecht uitpakken voor Tesla.

Als je iets opsteekt van dit bericht, laat het dan zijn dat de actieradiuslat heel hoog ligt bij elektrische pick-ups. Zulke werkpaarden hebben minimaal een range van 500 kilometer, maar eigenlijk is 600 tot 700 kilometer de norm. Bij de onthulling van de Tesla Cybertruck in 2019, werden we zelfs gepaaid met een range van bijna 1000 kilometer.

Nu de Cybertruck eindelijk in productie is gegaan, beginnen de eerste specificaties uit te lekken. Zoals het gerucht dat de eerste exemplaren een actieradius van 350 mijl of 563 kilometer hebben. Voor ons in personenautoland klikt dat als een prima range, maar weet dus dat het voor pick-upbegrippen een beetje sneu is.

Aanhanger trekken kost veel range

Dat elektrische pick-ups zo’n groot rijbereik nodig hebben, heeft niet alleen te maken met de grote afstanden die ze rijden om onderdelen te brengen naar de ja-knikkers op de Texaanse olievelden. Pick-ups trekken ook zware aanhangers en dat kost veel stroom en dus range.

Een simpele vouwwagen verhoogt het stroomverbruik van de Hyundai Ioniq 5 al met een kwart (bron: ANWB), moet je nagaan wat een 3000 kilo wegende minigraver op een aanhanger met het stroomverbruik van je pick-up doet.



Tesla loopt het risico dat de Cybertruck met zijn relatief kleine range in de praktijk slechter presteert dan zijn concurrenten van Chevrolet, GMC en Rivian. Dat probleem had Tesla voor kunnen zijn door de productie te beginnen met een Long Range-versie van de Cybertruck. Met een accupakket zo groot, dat hij gegarandeerd verder rijdt (en trekt) dan zijn concurrenten.

Prijs Tesla Cybertruck in september?

We hopen dat de relatief kleine batterij de pick-up in ieder geval enigszins betaalbaar houdt. Het is nog niet bekend wat de Cybertruck gaat kosten, maar dat kan niet lang meer duren. Als je een auto bouwt, moet je er vroeger of later een prijskaartje op plakken. Mogelijk horen we meer in september.

