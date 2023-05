Grijp je kans: originele en gloednieuwe Tesla Roadsters uit 2010 te koop

In 2010 trapte Tesla met de Tesla Roadster zijn avontuur in de auto-industrie af. We kunnen ons voorstellen dat je destijds de boot hebt gemist, maar nu heb je door de vondst van drie gloednieuwe exemplaren alsnog de kans om toe te slaan.

Tegenwoordig is Tesla een volumemerk met populaire elektrische auto’s als de Model 3 en Model Y, maar de Amerikanen begonnen in 2010 met de Tesla Roadster. De open sportwagen werd in een zeer beperkte oplage van 2500 stuks op de markt gebracht en moest minimaal een ton opleveren.

Een klant uit China besloot toe te happen en er direct drie te bestellen: een rode en een oranje Roadster Sport, plus een tweede oranje Roadster in basisuitrusting. De Roadsters werden verscheept naar China, maar de koper besloot om onbekende reden de Tesla’s niet op te halen.



Verscholen op een haven

Inmiddels zijn we 13 jaar verder en zijn de drie Roadsters nog steeds onaangeroerd te vinden in een container die ergens verscholen stond op een Chinese haven. Overigens zijn de opslagkosten wel netjes betaald door de eigenaar. Diezelfde eigenaar zet de drie Roadsters nu in de etalage via Gruber Motor Company - een Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in de reparatie en restauratie van Tesla Roadsters.

Niet zonder risico

Maar de eventuele koop is niet zonder risico. Volgens Gruber Motor Company is het niet bekend of alle onderdelen aanwezig zijn. Ook is het onbekend of de accupakketten na 13 jaar stilstaan nog teken van leven vertonen. De hoeveelheid kilometers die de auto’s hebben afgelegd is onbekend, al gaat Gruber door de nieuwstaat van de Roadsters uit van 0. Mochten de Roadsters halverwege mei nog niet verkocht zijn, dan worden ze verscheept naar de Verenigde Staten. In dat geval loopt Gruber Motor Company de technische staat volledig na.

Het bieden begint

De eigenaar verkoopt de Roadsters het liefst als een set, maar kan overtuigd worden ze te scheiden tegen het juiste bedrag. Mocht je willen bieden is nu je kans, aangezien de koper maar voor korte tijd open staat voor biedingen. Drie mensen deden al een bod: een van 150.000 euro voor het voltallige trio, twee van 70 en 76 mille voor alleen de rode Roadster Sport. We zijn benieuwd naar het eindbedrag voor deze Roadsters in absolute concoursstaat …