Op deze 5 spullen wordt het vaakst geboden bij de Lightyear-veiling

In opdracht van de curator wordt na het faillissement van Lightyear een groot aantal spullen geveild. Ben jij op zoek naar een accupakket, een set gave Recaro-sportstoelen of een complete Lightyear-auto? Wees er dan snel bij, want de veiling sluit op 24 april.

Atlas Technologies was het moederbedrijf van de bewierookte Nederlandse fabrikant van elektrische auto’s Lightyear. Eind januari, kort na de start van de serieproductie van de Lightyear 0, werd het bedrijf failliet verklaard. Inmiddels is bekend dat er een doorstart komt, waarbij het merk zich vooral gaat richten op de kleinere en meer betaalbare Lightyear 2.



Gaat de doorstart van Lightyear het redden?



Aanmelden

Als abonnee van onze gratis nieuwsbrief mis je niks!



Ondertussen probeert de curator de failliete boedel te slijten door middel van een online veiling. Als je op de site van veilinghuis Troostwijk kijkt, besef je pas goed wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een auto. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt ter veiling aangeboden: van complete of half afgebouwde prototypes van de Lightyear 0, tot onbewerkte staalplaten en een hele verzameling banden. Maar dit zijn de 5 populairste kavels:

1. Recaro-stoelen Lightyear 0

Op nummer 1 met 49 biedingen staat een set Recaro-stoelen. Het zijn er geen twee, maar drie: twee linker en één rechter. Jammer dat er niet twee van elk zijn, maar dat mag de pret blijkbaar niet drukken. Tot dusver staat het hoogste bod op 1000 euro. Als jij een driepersoons auto hebt – een Matra Murena bijvoorbeeld - waarvoor je nog een paar mooie zetels zoekt, sla je slag!

2. Accupakketten

Kernonderdeel van een elektrische auto is het accupakket. Het zal je dan ook niet verbazen dat er stapels accupakketten in de failliete boedel zitten. Op een pakket van twee Spark-accu’s, met een capaciteit van 60,4 kWh elk, is het vaakst geboden: 42 keer. Het hoogste bod bedraagt 13.50 euro. Geen geld als je hoort wat een lithium-ion batterij van deze omvang normaal kost …



3. Prototype Lightyear 0

Op nummer 3 staat een compleet prototype van de Lightyear 0. Het is de auto die voor diverse statische presentaties is gebruikt. Hij heeft een werkende aandrijflijn en een volledig ingericht interieur. Helaas mag je er desondanks niet de weg mee op. Het is een prototype en dus heeft de auto geen typegoedkeuring. Bovendien is hij heel onpraktisch.



Volgens de veilingsite rijdt het prototype niet harder dan 20 km/h en kun je de accu’s alleen via een laptop opladen. Toch heeft iemand hier 13.500 euro voor over, want dat is tot dusver het hoogste bod van de 34 biedingen. Vind je dit prototype te duur? Dan kun je kiezen uit nog een stuk of vijf meer of minder complete exemplaren.



4. Elektrische aandrijflijn Lightyear 0

Ook populair onder de Lightyear-fans is de testopstelling van de elektrische aandrijflijn. Deze omvat eek de voorwielophanging, inclusief draagarmen en wielnaven. Wellicht is deze kavel interessant voor scholen als hulpmiddel voor leerling-monteurs. Of zou de nieuwbakken directeur van een hippe, succesvolle start-up het interessant vinden als decorstuk van zijn kantoor? Bied meer dan de huidige stand van 370 euro en je maakt kans.

5. Gecrasht prototype Lightyear 0





Waarom zou je een gecrashte Lightyear 0 willen hebben? Die vraag komt onmiddellijk op wanneer we zien dat 15 mensen erop hebben geboden. Maar dan bekijken we de bijbehorende tekst en foto’s iets beter. Het gecrashte model wordt immers geleverd zonder typegoedkeuring (duh …) en sleutels. Maarrr … met voorstoelen! Wedden dat een heleboel van de bieders op de stoelenset ook op deze gecrashte Lightyear hebben geboden? Want wat is nu 570 euro voor twee Recaro’s als je er ook nog een verwantwoord speeltoestel voor in je duurzame, gasloze wijk bij krijgt in de vorm van een gecrashte auto? Vroeger stonden dit soort wrakken ook al in speeltuinen – alleen was het dan meestal een oude Opel Kadett of Volkswagen Kever. Maar goed, toen kookte iedereen nog gewoon op gas, reden alle auto's op gelode benzine en zaten de huizen nog barstensvol asbest ...