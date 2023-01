Geen vertrouwen meer in de Lightyear 2? Bestel een Aptera Launch Edition

De Lightyear 0 gaat toch niet in productie. Vooralsnog gaat de Lightyear 2 wel door, maar we vinden het niet heel gek als je hier geen vertrouwen meer in hebt. Maar wat nou als je desondanks een zonneauto wilt? Schrijf je dan in voor de Aptera Launch Edition. Dan weet je in tegenstelling tot de Lightyear 2 ook hoe je toekomstige auto op zonne-energie er precies uit komt te zien.

Dat Lightyear de naam van zijn zonneauto wijzigde van Lightyear One in Lightyear 0, is achteraf gezien niet de slimste zet van de Nederlandse start-up. Want nu blijkt dat in de komende tijd inderdaad nul exemplaren van de Lightyear 0 in de Finse fabriek van Valmet van de band rollen. Lightyear heeft een dikke rode streep door de productie gezet omdat het zich naar eigen zeggen wil focussen op de verdere ontwikkeling en productie van de Lightyear 2.

Betaalbare zonneauto

De Lightyear 2 is de kleinere en meer betaalbare zonneauto van Lightyear die volgens het bedrijf minder dan 40.000 euro gaat kosten. Lightyear belooft een actieradius van 800 kilometer en ook dat de auto op zonne-energie eind 2025 de fabriek uitrolt. Maar Lightyear zegde ook toe 946 stuks van de Lightyear 0 te produceren en we weten inmiddels hoe dat is verlopen.

Weten of Lightyear zijn belofte met de Lightyear 2 wel nakomt?

Aptera Launch Edition

Drie dagen voordat Lightyear aankondigde de productie van de Lightyear 0 stop te zetten, stuurde Aptera Motors een persbericht de wereld in met de boodschap dat de Launch Edition van de Aptera in productie gaat. De Amerikaanse start-up zegt al 40.000 orders voor zijn zonneauto binnen te hebben, waarvan de Launch Edition de eerste serie wordt.

Opvallender design

Wat krijg je als je de Aptera Launch Edition na de productiestart aan het einde van 2023 daadwerkelijk geleverd krijgt? In ieder geval een zonneauto waarvan je weet hoe-ie eruit ziet. Naar het definitieve design van de Lightyear 2 is het nog altijd gissen, al kunnen we ons voorstellen dat het niets meer of minder is dan een kleinere Lightyear 0. De Aptera ziet er een stuk opvallender uit, met drie wielen, portieren die naar boven openen en een enorme achterklep waaronder een bagageruimte van ruim 900 liter (!) schuilgaat. De keerzijde van de medaille is dat de Aptera slechts twee zitplaatsen heeft.

Aptera actieradius

De actieradius van de Aptera Launch Edition bedraagt 643 kilometer. De Cw-waarde is slechts 0,13. Alle drie de wielen zijn voorzien van een elektromotor die hun energie krijgen van de zonnepanelen op het dak met een capaciteit van 700 watt. De topsnelheid van de Aptera Launch Edition bedraagt net geen 163 km/h en vanuit stilstand zit je in ongeveer vier seconden op 100 km/h. Volgens Aptera Motors hoef je in een zonnige leefomgeving zoals het zuiden van Californië nooit te laden zolang je gemiddeld 46 kilometer per dag rijdt. In een stad als New York hoef je slechts drie keer per jaar te laden.

10.000 exemplaren per jaar

Voor de productie van de Aptera Launch Edition is een samenwerking aangegaan met CPC Group. De productie van de composiet koets moet aanmerkelijk sneller gaan dan in vergelijking tot een carrosserie van staal en aluminium, zegt Aptera. In het jaar 2028 wil het bedrijf acht productiefaciliteiten over de hele wereld hebben. Aptera zegt te beginnen met een productie van 10.000 exemplaren per jaar. Dat zijn er beduidend meer dan de 946 stuks die Lightyear van zijn eerste zonneauto wilde produceren ...