Ken je die mop van de Lightyear 0 die de wereld ging veroveren? Dat deed-ie niet. Het bedrijf dat de auto produceert, is bijna failliet, en er rolt geen 0 meer van de band.



Heel even keken we op de kalender, en toen naar buiten. Het is wel erg koud en donker voor een namiddag op 1 april. Want echt, we dachten dat Lightyear een grap maakte toen het aankondigde nu al te stoppen met de Lightyear 0. Nog geen twee maanden nadat-ie met veel bombarie in productie ging!

Alle ballen op de Lightyear 2



Lightyear wil zich volledig richten op de Lightyear 2, staat in het persbericht te lezen. Die zonne-auto moet minder dan 40.000 euro gaan kosten - een stuk minder dan de 250.000 euro die je voor de Lightyear 0 moest neertellen. Een auto op zonne-energie voor het volk, zou je kunnen zeggen. Al meer dan 40.000 mensen tekenden zich in voor een Lightyear 2, en die kwamen nog boven op de 20.000 orders die de wagenparkbeheerders al hadden gesloten.

Bijna failliet



Maar waarom dan stoppen met de Lightyear 0, waarvan sowieso maar 946 stuks zouden worden gebouwd? Je zou zeggen: bouw even door in de fabriek in het Finse Uusikaupinki en breng daarna de betaalbare zonne-auto naar het volk.



Dat heeft een financiële reden. Atlas, een dochteronderneming van Lightyear die verantwoordelijk is voor de productie van de Lightyear 0, heeft surseance (uitstel) van betaling aangevraagd.

CEO Lex Hoefsloot brengt de sombere boodschap desondanks zonnig: "We hopen de komende weken een aantal belangrijke investeringen af te ronden voor de Lightyear 2, een betaalbare elektrische auto op zonne-energie die beschikbaar is voor een breder publiek." Verder stelt hij dat Lightyear waardevolle lessen heeft geleerd en dat het Nederlandse bedrijf er alles aan doet om de Lightyear 2 wél op tijd bij zijn klanten te brengen. Dat duurt overigens nog wel even, op z'n vroegst begin 2025 worden de eerste modellen afgeleverd.

Knauw in het vertrouwen in Lightyear



Maar of dit ook echt lukt? Wij zouden ons geld er niet meer op durven zetten ... Wat de gevolgen zijn voor de 600 mensen die in de Finse fabriek werken, is niet bekend. Zoals ook niet duidelijk is of de mensen die hun Lightyear 0 hebben besteld nu kunnen fluiten naar hun centen ...