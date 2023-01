Wees gewaarschuwd: Lightyear 2 heeft niet echt 800 kilometer actieradius

Een bereik van 800 kilometer en een prijs van 40.000 euro. Dat zijn de twee belangrijkste getallen van de Lightyear 2. Maar met de beloofde actieradius is iets aan de hand …

De Lightyear 2 krijgt een batterij én een dak met zonnepanelen. Zo kan hij op zonne-energie rijden, net als de veel duurdere Lightyear 0 die onlangs in productie is gegaan. Beide modellen zijn super zuinig. Zo haalt de Lightyear 0 uit een accupakket van 60 kWh een indrukwekkend bereik van 625 kilometer. Ter vergelijking: de eveneens behoorlijk zuinige Hyundai Ioniq 6 met 53 kWh komt ‘maar’ 429 kilometer ver. De Lightyear 2 komt pas in 2025 en heeft nog geen échte WLTP-actieradius. De beloofde 800 kilometer rijbereik is iets anders …

Het vreemde actieradiusverhaal van Lightyear

Om uit te leggen waarom de Lightyear 2 niet echt 800 kilometer bereik heeft, kijken we nogmaals naar zijn voorganger, de Lightyear 0. Die heeft drie verschillende actieradiussen:

WLTP-actieradius: 625 kilometer Bereik op zonne-energie per dag: 70 kilometer Bereik tussen twee laadmomenten: +1000 kilometer

De eerste twee bereiken spreken voor zich: met een volle batterij kun je een rit van 625 kilometer maken en dan is-ie weer leeg. En je kunt 70 kilometer per dag extra krijgen, als de zon schijnt.

Maar waar komt die 1000 kilometer tussen laadbeurten dan vandaan? Misschien heb je de truc al door: daarvoor moet je de kilometers uitsmeren over meerdere zonnige dagen zodat de zonnecellen hun werk kunnen doen. Dus je rijdt 50 tot 150 kilometer per dag, de zon geeft je weer 70 kilometer terug en zo hoef je hooguit 1 keer per week te laden. Dan kun je 1000 kilometer afleggen tussen twee laadmomenten. Tegelijkertijd is die 1000 kilometer een loos getal, want als je per dag mínder rijdt dan de zon oplevert, kun je ook wel 1500 kilometer afleggen tussen laadmomenten. Of 2000 kilometer!

Waarom de Lightyear 2 niet echt 800 kilometer bereik heeft

Terug naar de Lightyear 2 en zijn 800 kilometer tussen twee laadmomenten. Nu weet je hoe Lightyear dat bedoelt. Taaltechnisch klopt het, maar verwarring ligt op de loer. Potentiële klanten zullen denken dat ze in één ruk van Utrecht naar München kunnen rijden (792 km), maar zo werkt het niet. Je moet de kilometers uitsmeren over meerdere zonnige dagen zodat de batterij bijgeladen kan worden door de zon. Lightyear loopt zo het risico zijn klanten teleur te stellen. Maar goed, jij weet nu hoe het zit.

Wat wordt straks de WLTP-actieradius van de Lightyear 2? Hij verschijnt pas in 2025, dus het officiële antwoord laat nog even op zich wachten. Maar we kunnen wel een gefundeerde gok wagen.

Bij de Lightyear 0 is het verschil tussen de WLTP-actieradius (625 km) en het bereik tussen twee laadmomenten (1000 km): 375 kilometer. Als Lightyear dezelfde hoeveelheid zonnekilometers hanteert bij de 2, dan komt-ie 800 minus 375 is 425 kilometer op een acculading stroom. Dat zou een accupakket van circa 40 kWh betekenen. Zo'n relatief kleine batterij helpt de Lightyear 2 voor 40.000 euro op de markt te brengen.