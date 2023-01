Lightyear 2: zoveel ga je betalen voor deze zonneauto

Lightyear ziet de toekomst zonnig in. Nadat het onlangs begonnen is met de productie van de Lightyear 0, kondigt het Nederlandse bedrijf nu aan dat je kunt intekenen voor het tweede model, de kleinere en veel goedkopere Lightyear 2.

De 5-persoons Lightyear 2 gaat naar verwachting minder dan 40.000 euro kosten. Een stuk goedkoper dus dan de Lightyear 0 waarvoor je een kwart miljoen moet ophoesten. De productie van de meer betaalbare Lightyear 2 begint eind 2025. Lightyear geeft een actieradius op van 800 kilometer en zegt dat het al 21.000 pre-orders voor de Lightyear 2 heeft mogen ontvangen. Dit zijn met name grote leasebedrijven zoals Leaseplan en Athlon en nog niet zozeer particulieren.

Lightyear 2 is niet gelimiteerd

In tegenstelling tot de Lightyear 0 waarvan 946 exemplaren worden gebouwd, gaat de Lightyear 2 in massaproductie zonder een bovengrens. "Door het efficiënte gebruik van zonlicht, tilt de Lightyear 2 de elektrische rijervaring naar een hoger niveau, terwijl hij tegelijkertijd de afhankelijkheid van de al overbelaste elektriciteitsnetten vermindert. Integendeel, want de auto levert zelfs schone energie aan het netwerk", aldus ceo Lex Hoefsloot van Lightyear.

Nog niet klaar voor de wachtlijst maar wel op de hoogte blijven?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Best een dingetje

Net als de Lightyear 0 wordt de Lightyear 2 deels aangedreven door de zon. Om deze reden zijn het dak en de motorkap uitgerust met zonnepanelen. Het voordeel is dat elektriciteitsnetwerken niet nog meer overbelast worden. Het nadeel is dat je op een grijze bewolkte dag waarschijnlijk minder ver komt dan de beloofde 800 kilometer. Vooral in Nederland kan dat best een dingetje zijn. Hoe dan ook: wie zo'n Lightyear 2 wel ziet zitten, kan zich vanaf nu inschrijven en op de wachtlijst gezet worden. Hoe hoger op de wachtlijst, hoe eerder je kunt wegrijden in je Lightyear 2.