Red het Nederlandse elektriciteitsnet, koop een Lightyear 0

Als het gaat over de toekomst van elektrisch rijden, hoor je steevast dat ons elektriciteitsnet het opladen van zoveel EV’s niet aankan. De volledig elektrische en super zuinige Lightyear 0 (voorheen Lightyear 1) draagt bij aan de oplossing.

Lightyear heeft een punt: super zuinige elektrische auto’s vragen minder stroom en hebben zodoende minder impact het op elektriciteitsnet. De vooruitstrevende autobouwer uit Helmond komt ook met getallen: als 1 op de 5 Nederlanders in 2040 in een Lightyear 0 rijdt (of in een andere hyper-efficiënte EV), besparen we 2,2 miljard euro aan netverzwaringen.

Een klein beetje elektriciteit

De besparingen zitten ‘m in het feit dat er minder, maar ook minder krachtige laadstations nodig zijn. Een hyper-efficiënte elektrische auto heeft tenslotte de helft minder stroom nodig om hetzelfde aantal kilometers af te leggen. En wanneer het dan toch tijd wordt om op te laden, heb je aan een klein beetje elektriciteit al genoeg.

Lightyear denkt dat er in 2040 zo’n 5,8 miljoen elektrische auto’s rondrijden in Nederland. Hoeveel zou het kosten als 20 procent daarvan een Lightyear 0 is? Eén Lightyear 0 kost op dit moment 250.000 euro exclusief btw, dus voor 1,16 miljoen Lighyears betaal je 290 miljard.

Andere hyper-efficiënte elektrische auto’s

Andere hyper-efficiënte elektrische auto’s bestaan nog niet. Mercedes heeft zijn Vision EQXX-studiemodel en de Hyundai Ioniq 6 komt 20 procent verder op een acculading dankzij zijn goede stroomlijn, maar wij kunnen geen productie-auto bedenken die zo zuinig is als de Lightyear 0. Gelukkig hebben automerken nog tot 2040 de tijd om daaraan te werken. Misschien kan Lightyear in de tussentijd wat aan de prijs van zijn auto’s doen.