Dit is de breedste Audi RS6 ooit

2022 is het jubileumjaar van de Audi RS6. Audi viert de dertigste verjaardag van zijn imagobooster redelijk beschaafd, maar van de Duitse tuner G&B Design mocht het wel iets woester. Zij komen met een bodykit waarmee je jouw Audi RS6 van de vorige generatie (C7) de breedste RS6 aller tijden kunt maken.



Je hebt breed, breder, breedst. Dan een heel tijd niets en tenslotte sta je oog in oog met de G&B A6 XTM. Volgens het tuningbedrijf is het de breedste straatlegale RS6 ter wereld. Daarmee troef je de nieuwe Audi RS6 (C8) van de buurman dus mooi af! Nou ja ... mooi ...

Deze A6 is de engste vliegenmepper van de autobahn



Van de semi-ingetogenheid die de RS6 van de vorige generatie nog wél had - in tegenstelling tot de nieuwste versie - is weinig overgebleven. G&B heeft de voorschermen zo ver uitgebouwd dat er een compleet ontbijtbuffet van een vijfsterrenhotel op past. Ertussenin heeft de tuner de single frame grille van de huidige generatie RS6 gefrommeld, omgeven door extra luchthappers, winglets en spoilers. Het maakt de A6 XTM tot de grootste schrik van alle insectenzwermen die rond de autobahn leven. Zo'n grote vliegenmepper hebben ze nog nooit gezien.



Toch is het front het toppunt van subtiliteit en beschaving als je naar de met 8 centimeter verbrede achterkant kijkt. Boven de achterruit prijkt een vleugel waar een sportvliegtuig jaloers op zou zijn en de luchtroosters in de achterspoilers verwacht je eerder op een monstertruck dan op een stationwagon.



Audi-ringen in de achterbumper



Veel tuners halen alle logo's en badges van hun producten af om voor een 'cleanere' look. G&B Tuning heeft de vier Audi-ringen weliswaar van de achterklep gehaald, maar ze juist fors opgeblazen en ze naar de achterbumper verhuisd. Toch worden de vier ringen in diameter nog ruimschoots overtroffen door de vier uitlaatpijpen. Droomde jij allang van een RS6 die alle andere RS6'jes doet verbleken tot brave schooljongetjes? Voor 9450 maakt de tuner uit Wuppertal je dromen waar. Wel beloven dat je het geld braaf bij elkaar spaart en niet stiekem zwaar vuurwerk in geldautomaten propt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. De 21-inch wielen van Jäger en het bijbehorende 325 mm brede rubber zijn trouwens niet bij de prijs inbegrepen.



Niet doorvertellen: de XTM-tuningkit past op álle Audi's A6 Avant van de vorige generatie, ook als er een een 150 pk sterk dieseltje onder de motorkap ligt ...