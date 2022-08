Plofkrakers opgelet! De volgende Audi RS 6 moet je aan de laadpaal leggen

Kennen jullie de Audi-bende nog? Dat was een groep plofkrakers met een voorkeur voor krachtige Audi's, zoals de RS 4 en RS 6. De criminelen gebruikten ze om snel weg te komen bij het plaats delict en de politie voor te blijven. Vanaf 2026 moeten ze er wel voor zorgen dat de batterij van hun power station vol is, want de volgende generatie Audi RS 6 wordt een plug-in hybride.

De huidige Audi RS 6 - met 600 pk sterke twinturbo V8 - gaat nog tot 2025 mee. Daarna wordt hij vervangen door de allerlaatste RS 6 met verbrandingsmotor. Audi heeft al bevestigd dat het model een plug-in hybride-aandrijflijn gaat krijgen. Of de elektromotor en batterij een V6 of V8 ondersteunen, is nog niet bekend. Gezien de steeds strenger worden emissie-eisen (in 2025 gaat Euro 7 in) denken we dat Audi voor een zescilinder gaat kiezen.

Volgende Audi RS 6 is de laatste met verbrandingsmotor

Waarom de volgende RS 6 de laatste met een verbrandingsmotor wordt? Omdat Audi heeft besloten om vanaf 2026 alleen nog maar volledig elektrische auto's te zullen lanceren. De op dat moment bestaande benzine- en dieselmodellen dienen hun tijd nog uit, maar alle nieuwe Audi's krijgen een elektromotor (of twee), een batterij en een stekker.

Komt er nog een Audi RS 6 Performance? Daar lijkt het op

De huidige RS 6 is overigens nog niet uitontwikkeld. Het Australische autoblad Wheels vroeg een Audi-woordvoerder naar een mogelijke RS 6 Performance en het antwoord was hoopvol. "We hebben een paar ideeën, dus wacht maar af. Van de vorige RS 6 en de R8 RWD hebben we een Performance-versie gelanceerd, dus ik denk dat je er zeker van kan zijn dat we onze Performance-strategie doorzetten."