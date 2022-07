Elon Musk bevestigt komst Tesla Cybertruck in 2023. Nou, dan weet je het wel ...

De Tesla Cybertruck zou eerst in 2020 op de markt komen, toen in 2021, toen in 2022 en nu in 2023. Ergens halverwege volgend jaar, als we Elon Musk moeten geloven. Maar om eerlijk te zijn, doen we dat niet.

Bijna vier jaar geleden zagen we de Tesla Cybertruck voor het eerst, in oktober 2019. De halve wereld dacht dat de elektrische pick-up een grap was, maar Elon Musk kondigde aan het gevaarte wel degelijk in productie te nemen. In 2020, zei hij, om dat later uit te stellen naar 2021, 2022 en nu 2023. Tesla mag wel opschieten, want de markt voor elektrische trucks begint vol te lopen, met de Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV en Chevrolet Silverado EV.

Komt de elektrische Tesla Cybertruck echt in 2023?

In een gesprek met investeerders bevestigt Musk dat de Cybertruck halverwege 2023 op de markt komt. Al mag je dat gerust met een korrel zout nemen. Musk heeft de neiging om dingen veel eerder te beloven dan dat hij ze waar kan maken. Hij roept bijvoorbeeld al negen jaar lang dat volledig rijdende auto's er volgend jaar aan zullen komen. En die voorspelling is tot nu toe nog nooit uitgekomen.

Tesla heeft moeite met het design van de Cybertruck

Ford is van plan om volgend jaar 150.000 exemplaren van de elektrische F-150 Lightning te bouwen, terwijl Tesla nog worstelt met het design van de Cybertruck. Naar verluidt is het een uitdaging om het apparaat - dat lijkt op een niet volledig ingeladen videogamemodel - aan de geldende voertuigeisen te laten voldoen. Experts voorspellen bijvoorbeeld dat de Cybertruck met geen mogelijkheid een Europese typegoedkeuring krijgt, met name om de voetgangersveiligheid.