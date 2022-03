Dit is de grootste Hummer ter wereld! En hij kan nog rijden ook ...

Sjeik Hamad bin Hamdan Al Nahyan is nogal een excentrieke vent. Hij heeft een enorme autocollectie, maar niet eentje die je zou verwachten bij een vermogende sjeik. In zijn automuseums zoek je tevergeefs naar een Bugatti Chiron, Pagani Huayra of Ferrari LaFerrari. Wat je wel vindt, zijn een Mercedes S-klasse-monstertruck, een tot suv omgebouwde militaire Oshkosh-vrachtwagen en een reusachtige Dodge Power Wagon. Hamad bin Hamdan Al Nahyan wordt wel de 'regenboogsjeik' genoemd. In zijn collectie heeft een hele boel regenboogkleurige klassiekers.

Reusachtige Hummer H1 rijdt op vier dieselmotoren

Deze Hummer H1 is het nieuwste project van de rijke Arabier. De terreinwagen is 14 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog, waarmee hij zo'n drie keer zo groot is als een 'gewone' H1. Wonderlijk genoeg kan de bizarre Hummer nog rijden ook. Voor de aandrijving zorgen vier dieselmotoren, bij ieder wiel één. Je kunt instappen via een ladder in de wagenbodem, die naar een twee verdiepingen tellende cabine leidt. Je vindt er onder meer een toilet en een wastafel. En dat-ie kan rijden, zie je in de video hieronder.