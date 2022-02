Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 8

+ Top - Dit zijn de goedkoopste elektrische auto's met 400 kilometer actieradius

Als je meer dan 50.000 euro te besteden hebt aan een elektrische auto, hoef je je over actieradius niet druk te maken. Maar hoe zit het als je voor minder dan 40 mille wilt gaan shoppen. Kun je dan een EV vinden met meer dan 400 kilometer actieradius?



+ Top - De nieuwe Morgan Super 3 is niet gek. Hij is een vliegtuig

Althans, dat denkt de Morgan Super 3 ... Want de opvolger van de bekende 3 Wheeler haalt zijn inspiratie uit de jaren vijftig, toen in de wereld van de vliegtuigen de straalmotor doorbrak. Hij brengt het concept van de typische Morgan-driewieler naar het heden, met een driepittertje van Ford voorin.



+ Top - Elektrische auto kopen met subsidie? Sla de Kia Niro over en neem een Batmobile

Toegegeven, we weten niet precies hoeveel deze Batmobile kost. Dus misschien is hij wel nét te duur voor de aankoopsubsidie op elektrische auto's. Maar verder klopt het hele plaatje: deze 'Tumbler' uit de Dark Knight-filmreeks van regisseur Christopher Nolan is elektrisch, haalt een top van 105 km/h en is te koop.



- Flop - Benzineprijs naar een krankzinnige 2,22 euro! En bedankt, Poetin

Rusland is Oekraïne binnengevallen. En daarom betaal jij in de komende weken meer dan 2,22 euro voor een liter benzine. De prijsstijgingen zullen elkaar snel opvolgen, is de verwachting. Momenteel ligt de adviesprijs voor een liter E10 op liefst 2,213 euro.



- Flop - Batterij van jouw elektrische auto kapot? Zo vreselijk duur is een nieuwe!

Begin januari schreven we over een Finse man, die zijn gebruikte Tesla Model S met explosieven tot ontploffing bracht. Waarom deed hij dat? Omdat hij geen 20.000 euro wilde betalen voor een nieuwe batterij. Want inderdaad, een vervangende accu is heel erg duur. Wil je weten wat je kwijt bent als de batterij van jouw auto het begeeft? Lees verder.



- Flop - De geest van Enzo Ferrari schrikt zich een hoedje! Dit is de nieuwe suv van Ferrari

Enzo Ferrari was een trotse en moeilijke man met een ijzeren wil. We hebben dan ook het vermoeden dat hij niet blij geweest zou zijn met dit wanschepsel. Een suv?! Van Ferrari?! Enzo zou de ontwerper zijn kantoor hebben uitgezet, net zoals hij deed met de vertegenwoordigers van Ford, die Ferrari wilden kopen. Maar toch komt deze Ferrari Purosangue er. De markt vraagt erom.