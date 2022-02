Waarom deze elektrische Volvo ineens vele duizenden euro's goedkoper is

Voor de speciale Volvo C40 Recharge Intro Edition was je bijna 58.000 euro kwijt. Als je dat bedrag naar de Volvo-dealer overmaakte, kreeg je een briefje van vijf terug. Maar goed, die Intro Edition is wel lekker luxe aangekleed. Bovendien heeft hij twee motoren die samen 408 pk ophoesten, vierwielaandrijving en een accupakket (78 kWh) dat je volgens de WLTP-norm minimaal 437 kilometer ver brengt. Een stoplichtsprint tot 100 km/h klaart de tweemotorige Volvo C40 in een misselijkmakende 4,9 tellen.

Volvo C40 nu vanaf 46.495 euro



Hoeft het van jou niet zo heftig, maar wil je wel graag een Zweedse SUV-coupé met een stekker? Dan is de Volvo C40 met één motor helemaal jouw auto. De instap-C40 wordt alleen via de voorwielen aangedreven, die een behapbare 231 voor hun rubberkiezen krijgen. In de Core-uitvoering is-ie er vanaf 46.495 euro. Daarmee zit de C40 prijstechnisch nu een stuk dichter bij concurrenten als de Kia EV6 en de Volkswagen ID.5.



Toch krijgt de nieuwe basisversie van de Volvo C40 af fabriek een vast panoramadak mee, evenals het Google-infotainmentsysteem, een uitgebreid park assist-pakket en 19-inch lichtmetalen wielen met vierseizoenenbanden.

Voor de minderprijs van dik 10 mille ten opzichte van de C40 Intro Edition, lever je dus 177 pk in. Daarmee is een honderdsprint van 7,4 tellen mogelijk. Dat is nog altijd vlot zat en heeft als voordeel dat je niet na elke stoplichtsprint het tweedehands ontbijt van je kinderen van de stoelleuningen hoeft te schrapen.

Bijna dezelfde actieradius

Vaak als er een goedkopere versie van een elektrische auto komt, krijg je een kleiner accupakket. Het is dus geen verrassing dat de eenmotorige Volvo C40 een batterijcapaciteit heeft van 69 kWh, in plaats van de 78 kWh. Maar omdat de nieuwe vermogensvariant 140 kilo minder aan wagengewicht hoeft mee te slepen, kost het je nauwelijks actieradius.



Volgens Volvo brengt de elektrische C40 met 231 pk je nog altijd minstens 431 kilometer ver. Dat scheelt maar 6 km met het minimale WLTP-bereik van de C40 Twin Engine! Snelladen gaat net als bij de duurdere modellen met 150 kW. Dat de instapper een topsnelheid van 160 km/h in plaats van 180 km/h heeft, is in ons land geen item. Wil jij per se een caravan trekken met je elektrische Volvo C40? Dan is het goed om te weten dat het instapmodel een geremde aanhanger van 1500 kg aan zijn trekhaak verdraagt. Dat is 300 kg minder dan de Twin Engine-versie mag meesleuren.



Alle prijzen elektrische Volvo C40



Overigens ben je voor de Volvo C40 met 408 pk niet meer aangewezen op de prijzige Intro Edition. De instapper van de tweemotorige C40 heet nu 'Plus' en kost geen 57.995 euro, maar 56.495 euro. Alle prijzen nog even op een rijtje: