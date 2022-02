Is Jaguar gek geworden?! Britse merk schrapt alle modellen, behalve I-Pace

Het gaat niet zo best met Jaguar. Het oer-Britse luxemerk draait verlies en raakt zijn auto's aan de straatstenen niet kwijt. Dus moet er iets gebeuren. Thierry Bolloré, algemeen directeur van Jaguar Land Rover, is een man van drastische maatregelen. Hij kondigde eerder al aan dat Jaguar vanaf 2025 al volledig elektrisch wordt, maar draaide vreemd genoeg de nieuwe, elektrische XJ de nek om.

Jaguar ontwikkelt eigen elektrische platform, genaamd Panthera

Tegen het Duitse blad Auto Motor und Sport zegt Bolloré dat alle huidige Jaguar-modellen geen opvolger meer krijgen. Alleen de I-Pace blijft bestaan. Jaguar werkt aan een eigen platform, genaamd Panthera. Op basis daarvan komt er een reeks nieuwe modellen. Geen suv's of cross-overs, haast Bollorè zich te zeggen, maar ook geen traditionele sedans. Wat dan wel, daar blijft Bollorè vaag over. Hij wil alleen kwijt dat de toekomstige Jaguars laag zullen zijn.

'Kopers vinden Jaguar leuk, maar gaan toch voor Audi of BMW'

"Onze auto's zijn nog nooit zo goed geweest als in 2021", vertelt Bollorè schouderophalend, "maar die positieve eigenschappen worden niet gewaardeerd. Als je naar kopers in het premiumsegment luistert, dan vinden ze Jaguar leuk en mooi en interessant, maar uiteindelijk kopen ze een Audi of BMW. Dat is ons probleem. Mensen kopen originelen. Wij zijn niet origineel. Dus moet de positionering van Jaguar anders."

'Jaguar moet onderscheidende auto's maken, zonder concurrentie'

Bollorè denkt dat Jaguar goed naar zustermerk Land Rover / Range Rover moet kijken. "De modellen van Land Rover zijn uniek in hun positionering en verkopen goed. Jaguar moet daarom een merk worden met onderscheidende auto's, waarvoor eigenlijk geen concurrentie is." En dat is dus de reden dat de XE, XF en XJ zijn afgeschoten. Die kunnen simpelweg niet opboksen tegen de Duitse alternatieven. Suv's, daar wil Bolloré ook niet aan, omdat Land Rover dat deel van de markt al heeft.