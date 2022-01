Gelekt! Productieversie Tesla Cybertruck is nog net zo lelijk, maar heeft nu wel spiegels en een ruitenwisser

'Is het een grap?', vroegen we onszelf in 2019 af, toen Elon Musk de Tesla Cybertruck aan het publiek toonde. Maar nee, kennelijk komt de controversieel gestileerde pick-up toch in deze gedaante op de markt. Met een paar belangrijke verschillen natuurlijk. Oplettende kijkers spotten meteen de ruitenwisser op de a-stijl, de twee buitenspiegels en de andere lichtmetalen wielen (die van de Tesla Model 3 lijken te komen).

Productieversie Tesla Cybertruck heeft opeens geen deurgrepen meer

Minder opvallend is dat de wagen op de foto's - die uitlekte via het forum van de Cybertruck Owners Club - opeens geen deurgrepen meer heeft. Misschien zit er een knopje op de b-stijl dat we niet kunnen zien. Verder lijkt de neus van de Cybertruck heel subtiel veranderd te zijn. Hij is rechter en korter, mogelijk met het oog op de voetgangersveiligheid.

Elektrische pick-up van Tesla komt terecht in een druk concurrentieveld

Tesla heeft de Cybertruck al meerdere keren uitgesteld: van 2020 naar 2021 naar 2022 en recent naar 2023. Als de elektrische pick-up uiteindelijk op de markt komt, landt hij in een druk concurrentieveld. De Ford F-150 Lightning, GMC Hummer en Rivian R1T zijn al op de markt en gaan in de Verenigde Staten als warme hotdogs over de toonbank.