Wil jij een Le Mans winnaar die geen miljoenen kost, klop eens aan bij Morgan

In de jaren zestig reden Morgans Plus 4 veelal over het circuit met een karakteristieke rode lak. De winnaar van de 2.0-liter klasse uit 1962, voorzien van het registratienummer TOK258, had juist een unieke kleur groen. Beide lakkleuren zijn nu beschikbaar op de gelimiteerde Morgan Plus 4 LM62. Kenmerkend voor die klassieke racer was tevens de witte hardtop. Raad eens welke dakkleur zijn debuut maakt in de Morgan-prijslijst?







Unieke opties

Daar houdt het nog niet op met de verwijzingen naar de klassieke racer. De LM62 krijgt tevens witte, ronde stickers met daarop het nummer ‘29’, zilverkleurige spaakwielen, een Le Mans-stijl tankdop, een ronde ‘bobbel’ op de achterkant en nog veel meer kleine uiterlijke wijzigingen. Een gelimiteerde oplage is natuurlijk ook niet compleet zonder de nodige badges.

Aan logo's geen gebrek

Ook in het interieur word je constant herinnerd aan het feit dat je in een bijzonder model zit. De Le Mans-logo’s komen overal terug: op de hoofdsteunen, de leren deurgrepen, op het dashboard. Het interieur wordt afgemaakt met speciale houten accenten op het dashboard en de middentunnel, een gelakt stuurwiel en unieke vloermatten.

Onderhuids hetzelfde

Net als de standaard Plus 4, wordt de LM62 aangedreven door een geblazen 2.0 viercilinder van BMW, goed voor 255 pk en 258 Nm koppel. Hiermee sprint de 1013 kg wegende Plus 4 in 5,2 seconden naar de 100 km/h. Bij 240 km/h houdt de klassiek ogende Brit op met versnellen.

Wees er snel bij

Wil jij zo’n Le Mans Morgan? Meld je dan snel bij de dealer want er worden maar 62 exemplaren van de Plus 4 LM62 gebouwd. Wat de Nederlandse dealer er voor vraagt is nog niet bekend, maar wij verwachten dat deze boven de ton liggen. Een koopje, vergeleken met de bedragen waarvoor jaren 60-racers soms van eigenaar wisselen.