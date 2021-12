Morgan schetst nieuwe 3-Wheeler - welke driewielers van weleer zijn ook de moeite waard?

Het is niet gebruikelijk om veel aandacht te besteden aan schetsen van een nieuw model. Veelal betreffen het tekeningen gedrenkt in overdrevenheid, op smaak gemaakt met een flinke scheut marketing. Ook Morgans nieuwste potloodstreken zijn geheel in traditie vergezeld met kreten als ‘excentriek’ en ‘geïnspireerd op vliegtuigen’. Feit is wel dat dit bij de eigenzinnige Engelsen meer is dan gebakken lucht en ook écht op iets is gebaseerd! Niet alleen het ontwerp is excentriek - daadwerkelijk een soort gevechtsvliegtuig voor op de weg - het ‘missende’ achterwiel maakt van de 3-Wheeler hoe dan ook een eye-catcher. Door de jaren heen zijn er meer driewielers geweest waar de marketingterm ‘excentriek’ prima op te plakken was.

Verboden te vliegen

Het plan om een driewieler te bouwen, waaraan gevechtsvliegtuigen ten grondslag lagen, is niets nieuws. Al in de jaren vijftig kwam het Duitse Messerschmitt met de KR175. Het werd de fabrikant in de nasleep van de oorlog verboden om vliegtuigen te produceren en moest zodoende noodgedwongen uitwijken naar personentransport. In vier jaar tijd wisten de Duitsers maar liefst 15.000 van deze Kabinrollers -oftewel een scooter met cabine- op de weg te zetten. Het is deze cabine waarin de vliegtuiginspiratie het meest tot uiting komt. Net als zijn in de ban gedane vliegende voorgangers heeft de KR175 een plexiglas koepeltje dat perfect zicht rondom garandeert. Wat betreft prestaties had de door een eencilinder aangedreven KR175 weinig gemeen met de Messerschmitts van weleer. Zijn net geen 10 pk maakte een topsnelheid van 80 kilometer per uur mogelijk, maar van harte ging het niet.

Het dak gaat er af

De Messerschmitt had met zijn scharnierende dak een ontwerpsnufje dat nog veelvuldig zou worden herhaald in de jaren die volgden. Zo ook aan de overkant van het kanaal, waar de Engelsen het concept toepasten op de Bond Bug. De instap werd mogelijk gemaakt door heel het dak, voorruit inclusief, naar voren te halen. Met zijn geringe afmetingen moest je al moeite doen om echt in de parkeerproblemen te komen, maar dankzij dit ingenieuze systeem was de in- en uitstap zelfs in de meest benaderde positie uiterst eenvoudig. De Bond Bug werd door Reliant geproduceerd. Kenmerkend voor dit merk was het aan de voorkant gemonteerde enkele wiel. De toenmalige marketeers noemden de Bond Bug een ware ‘Fun Car’, wat hij met zijn relatief lage gewicht en zwaartepunt aardig waarmaakte.

Cultklassieker

Qua stabiliteit zijn er vraagtekens te plaatsen bij de door Reliant verkozen configuratie. Waar dit bij de Bug nog binnen de perken werd gehouden door het eerder genoemde lage zwaartepunt, daar was de Robin minder koersvast. In de werkelijkheid viel het mee met hoe vaak de Robin omviel, maar op televisie groeide het glasvezel doosje uit tot ware cultklassieker. In zowel Top Gear als Mr. Bean stond de Robin garant voor grappen en grollen. Het ontbreken van een vierde wiel had echter een serieuze argumentatie. Toentertijd was het goedkopere motorrijbewijs voldoende om de kleine Brit te besturen, met een bescheiden succesje tot gevolg.

Vaderlands trots

Zijn alle driewielers een product van de vorige eeuw? Nee hoor, Halverwege de jaren ’00 kwam het Nederlandse Carver met een bijzondere creatie: de Carver One. Opnieuw zat het enkele wiel aan de voorzijde van het voertuig. Doordat de gehele cabine als een Valentino Rossi mee de bocht in dook, werd het stabiliteitsprobleem naar de geschiedenisboeken verwezen. Met twee zitplaatsen achter elkaar probeerde het vaderlands ‘trots’ de voordelen van een motorfiets te combineren met een dak. Met zijn prijs van een luxe middenklasser was de Carver geen lang leven beschoren. Inmiddels is het voertuig opnieuw in de verkoop, voor ongeveer een kwart van de originele prijs. Deze elektrische, overdekte scooter rijdt dan echter niet meer harder dan 45 km/h.

Moderne interpretatie

Ook aan de overkant van de Grote Plas denken ze na over het weglaten van een wiel. Het Amerikaanse Polaris levert al enkele jaren de Slingshot. Geheel in lijn met zijn tegenhanger van Morgan, heeft dit bruut ogende apparaat een enkel wiel aan de achterzijde. In zijn eentje moet deze as alle door het 2,4 liter grote GM blok opgewekte 170 paarden op de weg zien te krijgen. Meer overeenkomsten heeft de Slingshot niet met de 3 Wheeler. De Amerikaan beschikt over hypermoderne multimedia, een knallende muziekinstallatie en een prettig waterdicht interieur. Dat de Polaris het driewielconcept naar de eenentwintigste eeuw probeert te brengen is ook goed van buiten zichtbaar. Oordeel zelf maar of de Amerikanen hier ook in geslaagd zijn.

In den beginne

Een lijstje over driewielers is natuurlijk niet compleet zonder wat misschien wel de belangrijkste van allemaal is. De Benz Patent Motorwagen wordt wereldwijd gezien als de eerste auto ooit, en hij beschikte over slechts drie (gigantische) wielen. Aangedreven door een voor die tijd extreem lichte (100 kilo) 1 pk sterke eencilinder, wist de klassieke Benz zijn kracht via een leren band op de achterwielen over te brengen. Op deze manier kon de ‘paardloze koets’ een topsnelheid van 16 kilometer per uur te bereiken. In 1886 een ware revolutie.