Kan deze uitgebreide facelift de Audi A8 uit het slop trekken?

De vernieuwde Audi A8 is meteen te herkennen aan zijn bredere grille, extra chroomaccenten en anders gestileerde koplampen. Aan de achterkant is de indeling van de lichtunits veranderd (klanten kunnen kiezen uit twee lichtsignaturen, of zelfs drie als ze een S8 bestellen). De koplampen maken gebruik van Digital Matrix LED-technologie, waarbij iedere lamp bestaat uit ongeveer 1,3 miljoen microspiegeltjes, die het licht enorm nauwkeurig kunnen verspreiden.

Audi A8 als plug-in hybride en sportieve S8

In Nederland levert Audi de A8 in slechts twee varianten. De Audi A8 60 TFSI e is een plug-in hybride met een zescilindermotor en 449 pk / 700 Nm. Voorheen was de batterij 14,1 kWh groot, nu is dat 17,9 kWh. Wat de elektrische actieradius van de stekker-A8 is, meldt Audi niet. In het vorige model lag die op ongeveer 50 kilometer. Boven de A8 60 TFSI e staat de nieuwe S8, die met zijn biturbo V8 een vermogen van 571 pk en 800 Nm koppel haalt. Van stilstand naar 100 km/h gaat hij in 3,8 seconden.

Predictive Active Suspension standaard op Audi S8

De S8 wordt standaard geleverd met een sportdifferentieel, vierwielbesturing en Predictive Active Suspension. Dat laatste kan de dempers bij alle vierwielen individueel aansturen. Een camera scant het wegdek op oneffenheden, zodat het onderstel zich al van tevoren daarop kan instellen. In de Dynamic-stand voorkomt het actieve onderstel dat de nieuwe S8 gaat rollen en duiken in bochten en bij remacties.

HD-schermen voor film kijkende achterpassagiers

Verder heeft Audi een aantal carrosseriekleuren en lichtmetalen wielen toegevoegd en aan de uitrusting geknutseld. Het MMI Navigatie Plus-systeem is standaard. Achterin krijgt de A8 nu twee 10,1-inch schermen waarop achterpassagiers bijvoorbeeld films en series kunnen streamen of hun telefoon kunnen gebruiken. Ook nieuw is Remote Park Assist Plus, dat de A8 helemaal automatisch in en uit parallelle of haakse parkeervakken rijdt, desgewenst zonder dat de bestuurder in de auto zit.