Chinees automerk Aiways is trots: onze elektrische auto vliegt 0 keer in brand

We kennen het Chinese automerk van de Aiways U5 (review), een grote elektrische suv met veel beenruimte die je gewoon in Nederland kunt kopen. Zijn accupakket heeft een capaciteit van 63 kWh en een héél prettige eigenschap: hij is nog nooit in brand gevlogen.

Als een elektrische auto vlam vat na een aanrijding, komt dat bijna altijd door het accupakket. Aiways zegt een van de veiligste accu´s te hebben ontwikkeld. Dat klinkt als een geval van ´Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend´, maar we willen de eenden van Aiways het voordeel van de twijfel geven.

Waarom Aiways elektrische auto niet brandt

Hun batterij heeft een sandwichconstructie met een isolatieplaat tussen de accumodule en de koelplaat. Hierdoor kan lekkende koelvloeistof schijnbaar onmogelijk de module binnendringen, zelfs niet na een zware botsing. Aiways heeft het accupakket aan 580 strenge tests onderworpen, wat veel meer is dan de door China voorgeschreven 51 tests. Dat klinkt goed, maar ...

Het nadeel van zulke tests, is dat ze geen rekening houden met de absurde situaties die zich in de echte wereld kunnen voordoen. Laat ons een dashcamvideo zien van een U5 die met een dronken Rus achter het stuur drie keer over de kop slaat, daarbij een half bos ontworteld en vervolgens wordt aangereden door een legertank en niet in brand vliegt. Dan zijn we om.