Investeerders staan in de rij voor Nederlandse zonneauto Lightyear One

Volgens Lightyear staat de teller op 93 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2021. De Nederlandse multinational SHV - bekend van onder meer Nutreco, Makro en Mammoet - steekt 20 miljoen euro in de startup. Ook verzekeraar Dela trekt de portemonnee. Hoeveel geld er met de investering is gemoeid, is niet bekend. Dela zegt hetzelfde doel voor ogen te hebben als Lightyear: een duurzame toekomst.

Lightyear One begon ooit als studentenproject

De Lightyear One begon jaren geleden als een studentenproject in Helmond. Als alles goed gaat, komt de zonneauto in de zomer van 2022 op de markt (wel zo handig met al die zonnepanelen). Hij wordt niet in Nederland gebouwd, maar in Finland, bij Valmet. Die onderneming assembleerde in het verleden ook de Porsche Boxster, Mercedes SLK en de cabriomodellen van Saab.

Actieradius van 700 kilometer op Duitse testbaan

Lightyear heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt met een prototype van de Lightyear One. Op een testbaan in Duitsland reed het 710 kilometer lang rondjes op één acculading. Indrukwekkend, zeker vanwege het niet overdreven grote accupakket van 60 kWh. Daar kunnen vrijwel alle bestaande elektrische auto's een puntje zuigen.

Hoewel, bij dit fantastische bereik moeten we wel een kanttekening plaatsen. De auto reed negen uur lang met een gemiddelde snelheid van 85 km/h. Wij zijn meer benieuwd naar de actieradius bij 100 en 130 km/h. Dat zijn immers de omstandigheden waaronder je een grote EV wilt gebruiken. Overigens wil Lightyear zelf een WLTP-range van 722 kilometer realiseren. Daar moeten de zonnepanelen in het dak een belangrijke bijdrage aan leveren.



Vanafprijs Lightyear One is op Tesla Model S-niveau

In januari 2022 gaat Valmet een eerste serie prototypes bouwen. In totaal moeten er in Finland ruim 900 auto's van de band lopen. Goedkoop wordt de Nederlandse Tesla-concurrent niet: de verwachte vanafprijs is 119.000 euro. Niet zo gek als je bedenkt dat de carrosserie grotendeels uit licht, maar duur koolstofvezel vervaardigd is. Maar er is hoop: Lightyear wil in de nabije toekomst ook kleinere en beter betaalbare elektrische auto's produceren.