Hoe een suv van Morgan eruit zou zien? Zoals deze magistrale Morgan Plus Four CX-T

Voor de Plus Four CX-T sloeg Morgan de handen ineen met Rally Raid UK. Het Britse bedrijf - dat normaal gesproken Dakar-auto's ontwikkeld - heeft de Plus Four grondig aangepast: met onder meer de draagarmen van de Morgan Plus Six, speciale veren en dempers, een vijfdelige beschermingsplaat voor de bodem, en een uitlaat aan de zijkant (voor een grotere afloophoek en een betere grondspeling). Achter de stoelen is bergruimte gecreëerd voor twee reservewielen, twee jerrycans van 11 liter, twee waterdichte koffers en een aluminium gereedschapskist. Op de externe rolkooi kan plaats worden gemaakt voor een paar surfplanken of fietsen.

Morgan Plus Four CX-T zonder 4WD, mét sperdifferentieel

De Morgan Plus Four CX-T heeft geen vierwielaandrijving, maar wel een elektronisch BMW xDrive-differentieel op de achteras. In de rijmodus Road staat het diff open, als je de auto in All-Terrain zet, spert het 45 procent. De derde rijmodus heet All-Terrain - Extreme en spert het differentieel volledig. Voor de aandrijving van de Plus Four CX-T zorgt een 2,0-liter viercilinder turbomotor van BMW. De krachtbron levert 258 pk en 400 Nm. Een normale Morgan Plus Four sprint daarmee in 4,8 tellen naar 100 km/h. Hij haalt een top van 238 km/h.

Met leer beklede stoelen, dik BMW-stuur en een leeslampje

Het interieur van de Plus Four CX-T is behoorlijk luxe ingericht voor een hardcore offroader. We zien met leer beklede stoelen, een lekker dik BMW-stuurtje en een fraai afgewerkt dashboard. Opvallend is de EHBO-kit tussen de stoelen en het flexibele kaartleeslampje (de Plus Four CX-T is immers bedoeld om rally's mee te rijden). De speciale Morgan is altijd uitgerust met een hardtop van composietmateriaal. En dat mag ook wel, voor een vanafprijs van 170.000 pond (omgerekend 200.000 euro), exclusief belastingen.