De Tesla Cybertruck komt toch in 2021! Nee hoor, geintje ...

Het wordt druk in het segment van de elektrische pick-ups. In de Verenigde Staten staan onder meer de GMC Hummer EV, de Ford F-150 Lightning en de Rivian R1T te dringen om de markt op te gaan. En door het telkens maar uitstellen van de Cybertruck hobbelt Tesla er straks dus achteraan. Tesla wil officieel niks zeggen over de productiestart van zijn stekkertruck, maar alles wijst erop dat het apparaat misschien zelfs 2022 niet gaat halen.

Tesla Cybertruck heeft het teststadium nog niet eens bereikt

De bouw van de Tesla Cybertruck start als de Model Y-productie in Berlijn en Austin, Texas, op stoom is. Als alles meezit worden de twee nieuwe fabrieken van Tesla eind dit jaar in gebruik genomen. Bovendien heeft Tesla gezegd dat de Cybertruck nog niet af is. Hij heeft "het alfastadium" bereikt, aldus de fabrikant. En dat betekent dat de ontwikkeling zo goed als klaar is, maar dat het testwerk nog moet beginnen.

Niet genoeg batterijcellen beschikbaar voor Cybertruck-productie

Daarbij heeft Tesla een ander probleem. Voor de productie van de Model 3 en Model Y (ruim 200.000 per maand) zijn zoveel batterijcellen nodig, dat er voor de bouw van de Cybertruck en de Semi - de volledig elektrische vrachtwagen, die eveneens is uitgesteld - niet genoeg zijn. Volgens Elon Musk komen er volgend jaar veel meer cellen beschikbaar.