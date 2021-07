Lightyear One: waarom de Nederlandse Tesla-concurrent in Finland gebouwd wordt

Naar eigen zeggen heeft Lightyear na een zorgvuldig selectieproces het Finse Valmet Automotive gekozen als productiepartner. Nooit van gehoord? Toch is Valmet al al 50 jaar actief in de auto-industrie. Zo heeft het Finse bedrijf onder meer de Porsche Boxster, de Mercedes SLK en de cabriomodellen van Saab gebouwd. Daarnaast houdt de autobouwer in Uusikaupunki zich al jaren bezig met techniek voor elektrische auto's. Zo heeft het zelfs een eigen productielijn voor batterijen voor EV's.

Volgens Lex Hoefsloot, CEO en mede-oprichter van Lightyear, is Valmet Automotive een geweldige partner: "Het heeft een bewezen staat van dienst en meer dan een decennium aan ervaring in de productie van elektrische voertuigen. Bovendien is er een goede culturele match met ons bedrijf."

Lightyear One rijdt 710 km op acculading



Overigens was dat niet het enige positieve nieuws rondom Lightyear. Het bedrijf heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt met een prototype van de Lightyear One. Op een testbaan in Duitsland reed het 710 kilometer lang rondjes op één acculading. Indrukwekkend, zeker vanwege het niet overdreven grote accupakket van 60 kWh. Daar kunnen vrijwel alle bestaande elektrische auto's een puntje zuigen.



Hoewel, bij dit fantastische bereik moeten we wel een kanttekening plaatsen. De auto reed negen uur lang met een gemiddelde snelheid van 85 km/h. Wij zijn meer benieuwd naar de actieradius bij 100 en 130 km/h. Dat zijn immers de omstandigheden waaronder je een grote EV wilt gebruiken. Bovendien wil Lightyear zelf een WLTP-range van 722 kilometer realiseren. Daar moeten de zonnepanelen in het dak een belangrijke bijdrage aan leveren.







Prijs Lightyear One



Lightyear heeft nog ongeveer een jaar de tijd om de auto fijn te slijpen. In januari 2022 gaat Valmet een eerste serie prototypen bouwen. In totaal moeten er in Uusikaupunki ruim 900 auto's van de band lopen. Als alles volgens plan verloopt, zijn in de zomer van 2022 de eerste productiemodellen leverbaar. Goedkoop wordt de Nederlandse Tesla-concurrent niet: de verwachte vanafprijs is 119.000 euro. Niet zo gek als je bedenkt dat de carrosserie grotendeels uit het lichte, maar dure koolstofvezel vervaardigd is. Maar er is hoop: Lightyear wil in de nabije toekomst ook kleinere en beter betaalbare elektrische auto's produceren.