Eigenlijk is de Volvo C40 Recharge een elektrische Volvo XC40, maar dan met een soort coupé-suv-crossover-carrosserie. Hij is uitgerust met twee elektromotoren, die samen 408 pk en 660 Nm aan het asfalt overbrengen. De Volvo C40 Recharge gaat in 4,9 seconden naar 100 km/h en haalt een afgeregelde top van 180 km/h.

Volvo C40 Recharge kan met maximaal 150 kW worden geladen

In theorie komt het model 420 kilometer ver op een lading, maar in de praktijk zal dat zo'n 325 kilometer zijn (zie onze actieradiustest van de Volvo XC40 Recharge). De 75 kWh-batterij van de C40 Recharge kan met maximaal 150 kW worden geladen, waarmee je de auto in ongeveer 40 minuten weer tot 80 procent kan bijladen.

Standaard uitgerust me led-koplampen en een panoramadak

Volvo rust de C40 Recharge standaard uit met onder meer led-koplampen, een warmtepomp, een panoramadak, elektrisch verstelbare voorstoelen, een Harman Kardon-audiosysteem en Park Assist. De C40 rolt op 19-inch wielen (20-inch exemplaren zijn ook beschikbaar).

Als eerste Volvo is de C40 Recharge ook online te bestellen

Als eerste Volvo is de elektrische C40 Recharge ook online te bestellen. Als je dat doet, hoef je de deur niet uit, want de auto wordt gewoon bij je thuis afgeleverd. Volvo belooft dat de levertijd en de prijslijst kort zullen zijn. In de toekomst wil Volvo toe naar alleen nog onlineverkopen.