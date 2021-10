Bentley Continental R vs. Continental GT V8: Kin omhoog, borst vooruit

Een gevoel van verbijstering, vermengd met vlagen van blinde paniek. Waarom blijft het toch zo stil? In maart 1991 heeft zowel BMW als Mercedes groot nieuws meegebracht naar de autosalon van Genève. De nieuwe 3-serie (E36) is immers de auto waar bijna heel de zakelijke markt al zo lang op heeft zitten wachten. En de nieuwe S-klasse (W140, de 'Kathedraal') scheurt haast uit zijn overmaatse stalen jas van de nooit eerder vertoonde innovatie en technologie. Beide Duitse merken hebben een heel leger wandelende maatkostuums en mantelpakjes laten aanrukken om nieuwsgierige autojournalisten op de stand bij te praten. Alleen: waar blijven ze nou?

Dertig jaar geleden, lang voor de anderhalvemetermaatschappij, pakt zich in een heel andere hal van het Palexpo-complex in Genève een grote menigte samen. Bij Rolls-Royce en Bentley staat de persconferentie op het punt te beginnen. Je kunt de spanning er haast beetpakken, in de mensenmassa belanden rake ellenbogen tussen ribben voor de plekjes met het gunstigste zicht. Er staat iets groots te gebeuren, iedereen wil getuige zijn van dit historische moment. Het belangrijkste nieuws dat Bentley de laatste veertig jaar heeft voortgebracht, is een turbo op de 6,75-liter V8-motor van de Mulsanne. Maar dit nieuws is veel groter.

Het laatste eigen model van Bentley

Inmiddels weet niemand meer beter dan dat Bentley onderdeel is van het Volkswagen-concern. Sinds het nobele Britse merk onder Duits toezicht staat, is de fabriek in het Engelse Crewe volledig gemoderniseerd, zijn verschillende nieuwe modellen en motoren ontwikkeld en bereiken de verkoopcijfers haast jaarlijks nieuwe recordhoogten. Vóór deze tijd leidde Bentley een kwijnend bestaan. Niets om trots op te zijn: in wezen waren de Mulsanne en Continental niet veel meer dan een Rolls-Royce met een andere radiatorgrille.

“De onthulling van de eerste volbloed Bentley in veertig jaar tijd is een sensatie.”

Het laatste 'eigen' model van Bentley stamt zelfs uit 1951: de R-Type Continental. Bij zijn onthulling 70 jaar geleden, is dit model 's werelds snelste vierzitter, met een topsnelheid van ruim 190 km/h. Let wel: in Groot-Brittannië wordt de eerste snelweg pas in 1958 in gebruik genomen. Voor de R-Type Continental is een volledig nieuwe, gewichtsbesparende carrosserieconstructie ontwikkeld, die het gewicht onder de 1700 kilo houdt. Met meer massa zouden de banden anders weleens kunnen bezwijken, als de onverschrokken Bentley-piloot jaagt op de duivelse topsnelheid.

Liefhebbers beschouwen de R-Type Continental als een van de mooiste auto's uit de vroege jaren vijftig. Voor de statige neuspartij, de vloeiend aflopende daklijn en de sierlijke gestroomlijnde spatborden - met stabiliserende vinnetjes achterop - trek je van pure opwinding maar even de knoop uit je choker. De R-Type Continental heeft de sensualiteit van een Italiaanse exoot. Met een productie-aantal van 208 exemplaren (inclusief het prototype), blijft het echter een zeer zeldzame verschijning. Zou je er nu eentje willen hebben, dan is anderhalf miljoen euro niet te duur betaald.

Bentley Continental R steelt in Genève de show

Het geduld van het toegestroomde journaille wordt op de stand van Rolls-Royce en Bentley in Genève danig op de proef gesteld. Wat hebben de Britten te melden? Op het maagdelijk witte tapijt gaat een langgerekt silhouet gehuld onder een zijden laken, dat nu elk moment van de auto kan glijden. Camera's klikken, balpennen knippen, notitieblokken knisperen. Met een beetje geluk kun je tussen alle hoofden en schouders door nog nét een glimp opvangen van het nagellakrode plaatwerk en het nachtcrèmewitte leer, dat onder het laken vandaan is gekomen. De Bentley Continental R steelt in Genève de show.

Eindelijk: het heeft veertig jaar geduurd voordat het legendarische Britse merk z'n identiteit weer mag tonen. De Continental R is een elegante vierpersoon coupé die de allure van de klassieke R-Type Continental nieuw leven inblaast. Geen model met een krampachtige retro-styling, maar een auto die het inmiddels ingeburgerde familiegezicht van Bentley (met dubbele ronde koplampen) klaarstoomt voor de rest van de jaren 90. Het is, zoals te doen gebruikelijk bij Rolls-Royce en Bentley, een volledig met de hand gebouwde auto, bestemd voor de puissant rijken der aarde. Je kunt 'm geheel naar eigen wens samenstellen. De oplage blijft beperkt tot 300 exemplaren op jaarbasis.

Op basis van de Rolls-Royce Silver Spirit

Nu is wel duidelijk waarom het zo stil blijft op de stands van BMW en Mercedes-Benz. De onthulling van de eerste volbloed Bentley in veertig jaar tijd is vanzelfsprekend een sensatie. Al moet je dat 'volbloed' wel zien in Bentley-perspectief. In 1951 was de R-Type Continental immers nadrukkelijk gestoeld op de techniek van de Bentley R-Type, de identieke tweelingzus van de Rolls-Royce Silver Dawn. Voor de Continental werd niet eens de moeite genomen om de wielbasis van 3,048 meter in te korten, of om het vermogen van de zescilinder lijnmotor (130 pk) op te schroeven. Een afwijkende eindoverbrenging, dat moest volstaan om de R-Type Continental naar 190 km/h te stuwen.

“Zouden er hoogwaardigheidsbekleders van Volkswagen in het publiek hebben gestaan?”

Net als bij zijn historische voorganger, vormt bestaande techniek eveneens de basis van de Continental R. Dat is ongetwijfeld ingegeven door een bescheiden ontwikkelingsbudget. De coupé staat op het platform van de Rolls-Royce Silver Spirit en Bentley Turbo R, met een identieke wielbasis van 3,061 meter. Ook de 357 pk en 750 Nm sterke 6,75-liter turbo-V8 is rechtstreeks afkomstig uit de Turbo R. Met een 0-tot-100-tijd van 6,8 seconden is de Continental R niet eens een tiende tel sneller dan de Turbo R. Maar dankzij zijn gladde(re) vormgeving, doorklieft de Continental R wel gemakkelijker de luchtbarrière, wat hem een topsnelheid geeft van 241 km/h. De bonkige, vierkante Turbo R raakt bij 235 km/h buiten adem.

Bentley en Rolls-Royce in de uitverkoop

In de eerste jaren van levering wordt de exclusiviteit van de Continental R onderstreept door de prijsstelling die de Nederlandse importeur Hessing in De Bilt communiceert: "op aanvraag". Later wordt een bredere kring geïnteresseerden toevertrouwd dat de prijs van de tweedeurs coupé 754.475 gulden bedraagt - maar liefst twee ton meer dan de Ferrari 456 GT 2+2, en 104.000 gulden boven de prijs van de Lamborghini Diablo VT. Het mag duidelijk zijn dat de Continental R geen auto is die elke willekeurige Bentley-klant zich kan veroorloven. In een tijdsbestek van twaalf jaar worden uiteindelijk iets meer dan 1500 exemplaren verkocht, buiten nog eens 350 Conti's T en SC met een opgevoerde motor en een 10,2 centimeter kortere wielbasis.

Het verhaal vertelt niet of er op de autosalon van Genève in 1991 hoogwaardigheidsbekleders van Volkswagen in het toegestroomde publiek hebben gestaan. Maar het is beslist denkbaar. De interesse is er in elk geval, als de autodivisie van Rolls-Royce in de tweede helft van de jaren 90 in de uitverkoop wordt gezet. Na allerlei politieke toeren, verdelen BMW en Volkswagen de Britse erfenis: BMW eigent zich Rolls-Royce toe, en Volkswagen vergaart de rechten op Bentley - inclusief de beroemde 6,75-liter V8-motor. Een motor die oorspronkelijk al in 1959 is geïntroduceerd, maar uiteindelijk pas in 2020 voor de allerlaatste keer wordt ingebouwd in een nieuwe Bentley Mulsanne.

Bentley Continental R was in 1991 al ouderwets

Onder de Volkswagen-paraplu gaat het Bentley zeer voor de wind. Dat nieuw ontwikkelde modellen als de Continental GT, de Flying Spur en inmiddels ook de Bentayga hun technologische basis delen met andere producten uit het VW-portfolio, is vanuit historisch perspectief bekeken geheel conform de traditie. Oudere Bentleys waren immers aangepaste Rolls-Royces. De jongste generatie van de Continental GT staat op hetzelfde platform als de Porsche Panamera, en ook de 550 pk sterke vierliter V8-motor met dubbele turbo van ons fotomodel kun je terugvinden in de grote sedan uit Zuffenhausen.

“De jongste generatie van de Continental GT staat op hetzelfde platform als de Porsche Panamera.”

Strikt genomen hebben de hedendaagse Bentley-modellen enkel nog hun naam gemeen met de auto's uit het Rolls-Royce-tijdperk. Als we Continental R tegen het licht van 1991 houden, was het eigenlijk al een ouderwetse auto. Maar wel eentje met een hart van goud en een ongeëvenaarde luxe, met handgestikt Connolly-leder, hoogpolig Wilton-tapijt en wortelnotenhout dat voor de eeuwigheid wordt beschermd door een dikke laklaag - het interieur van ons kersenrode fotomodel uit de collectie van Hooper International, met ivoorwitte stoelbekleding en rood leer op het hoekige dashboard, oogt na 28 jaar en bijna 90.000 kilometer nog steeds als nieuw.

Bentley Continental GT is eigenlijk een koopje

De Bentley Continental R verbluft met zijn innemendheid. Je ziet aan alles af dat hij van goeden huize afkomstig is, maar hij loopt er niet mee te pronken. Dat is bij de huidige generatie Bentleys helaas een ander verhaal. Hoe indrukwekkend de hedendaagse Continental GT ook rijdt en presteert, je zult moeten kiezen voor een zeer discrete kleurstelling om niet al te zeer in het oog te springen van jonge autospotters en overenthousiaste toeschouwers die hun voorliefde voor blinkende accessoires niet onder stoelen of banken steken. Hoewel het vanachter het stuur natuurlijk erg eenvoudig is om vol bewondering alle prachtige materialen te bekijken en betasten. De stijlvolle combinatie van donkerbruin quilted leer, zwarte pianolak en smaakvol glanzend houtwerk, zou heel dicht in de buurt komen van onze configuratie.

Op jaarbasis worden bijna twee keer meer Continentals GT gebouwd dan destijds van de klassieke Continental R in twaalf jaar tijd. Vergeleken met de klassieke R, is de nieuwe GT eigenlijk een koopje. Voor iets meer dan tweeënhalve ton mag je jezelf tot het fortuinlijke gezelschap van Bentley-eigenaren rekenen. Zouden we de prijs van de Continental R omrekenen naar euro's, dan staat de teller op 342.365 euro. Let wel: dat is de prijs uit 1995. Exclusief CO 2 -straftaks, exclusief inflatiecorrectie. Tegenwoordig betaal je voor een mooie Bentley Continental R echter de prijs van een leuk aangeklede BMW 3-serie of een zes jaar oude Mercedes S-klasse met een dikke ton op de klok. Voor zo'n zeldzame handgebouwde klassieker, die van zo'n grote betekenis is geweest voor het voortbestaan van het Britse merk, is 50.000 euro haast een schokkend laag bedrag.

