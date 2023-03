Hoe Mini het Nederlandse verkeersbeeld nog kleurlozer weet te maken

We hebben slecht en goed nieuws over Mini. Het goede nieuws is dat Mini met een extra aantrekkelijke uitvoering van de Mini Clubman op de proppen komt. Het slechte nieuws is dat met de komst van deze uitvoering het Nederlandse verkeersbeeld gek genoeg alleen maar saaier wordt.

De speciale uitvoering van de Mini Clubman heet voluit Mini Clubman Final Edition. Mini noemt het 'daadwerkelijk de laatste editie van deze unieke auto'. Ja, je leest het goed: de Final Edition luidt het definitieve einde van de Mini Clubman in!

Na meer dan 50 jaar stopt de productie van de Mini Clubman in februari 2024, om plaats te maken voor de nieuwe generatie elektrische Mini-modellen.

Vinden we jammer

Dat de Mini Clubman uit het gamma van Mini verdwijnt, vinden we jammer. Of je hem nu mooi of lelijk vindt, doet er niet toe. De compacte stationwagon met zijn kleine deurtjes achter is beslist onderscheidend en brengt variatie op de weg in een tijd waarin iedereen in een suv dan wel crossover met een lichtbalk achterop lijkt te rijden. En vanwege de vele personalisatiemogelijkheden van de Mini Clubman is bijna geen exemplaar hetzelfde, wat het Nederlandse verkeersbeeld er nog bonter op maakt.

Bij het grofvuil

De vorige generatie Mini Clubman is nog eigenzinniger door aan de passagierskant een klein, derde portier te hebben dat naar de 'verkeerde' kant opengaat, een zogeheten suicide door. Dat geeft een betere toegang tot de achterbank; aan de bestuurderskant zit één portier. Dat extra deurtje moest het veld ruimen voor de vier normale portieren van de huidige Clubman, want dat is praktischer. Daarom vinden we de huidige Clubman minder leuk. Maar wel leuk genoeg om hem niet bij het grofvuil te zetten zoals Mini wel gaat doen.



Terug naar het verleden

We gaan verder met het goede nieuws: de Mini Clubman Final Edition is een extra aantrekkelijke uitvoering met tal van verwijzingen naar het verleden van de Clubman. De koperkleurige designaccenten (o.a. de omlijsting van de grille, de 18-inch lichtmetalen wielen en de striping aan de onderkant van de portieren) refereren volgens Mini aan de designhistorie van de Clubman. De standaard Union Jack-achterlichten verwijzen naar de Britse roots van het model, terwijl de badge met het productieaantal 1969 tevens het geboortejaar van de klassieke Mini Clubman is.

De sportstoelen van de Mini Clubman Final Edition zijn grotendeels met leer bekleed en voorzien van antracietkleurige stoffen inzetstukken. De babyblauwe stiksels steken mooi af tegen het chocoladebruine leer. Je kunt ook kiezen voor geheel zwarte stoelen maar eerlijk gezegd begrijpen we niet waarom je dat zou doen. De koperen kleur 'Shimmer Copper' keert terug in het interieur, onder meer als sierrand op het verder donkerzwarte dashboard.

Slechts 30 stuks voor Nederland

De precieze uitrusting van de Mini Clubman Final Edition maakt Mini nog bekend. In ieder geval kun je rekenen op een navigatiesysteem met 8,8-inch touchscreen en Apple CarPlay. Ook de prijzen volgen later, namelijk begin juni 2023. (Waarom vragen we ons af, zo lastig is dat toch niet om die meteen te noemen?)

De Mini Clubman Final Edition wordt leverbaar als Cooper (136 pk) en Cooper S (178 pk) met de keuze uit drie tamelijke kleurloze carrosseriekleuren: wit, zwart en zilver.

Van de 1969 exemplaren die Mini bouwt, komen er slechts 30 naar Nederland. Trek je portemonnee maar, want goedkoop wordt-ie niet, voorspellen we.